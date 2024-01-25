أسعار النفط ترتفع إثر بيانات أميركيّة وصينيّة محفّزة

تلقت أسعار النفط الخام دعما من إعلان بنك الشعب الصيني، تخفيض حدة القيود المرتبطة بوضع احتياطات ومخصصات للبنوك العاملة في السوق المحلية، ما يمهد لارتفاع الإقراض المصرفي.

صعدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، على وقع ظهور بيانات أميركية أشارت إلى تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ما يعني ارتفاعا في الطلب.

كذلك، تلقت أسعار النفط الخام دعما من إعلان بنك الشعب الصيني، تخفيض حدة القيود المرتبطة بوضع احتياطات ومخصصات للبنوك العاملة في السوق المحلية، ما يمهد لارتفاع الإقراض المصرفي.

والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي يتجاوز 16.5 مليون برميل، بينما تأتي الصين ثانيا بمتوسط يومي 14 مليون برميل.

وبحلول الساعة 07:43 ت.غ، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آذار/ مارس بنسبة 0.7 بالمئة أو 53 سنتا إلى 80.53 دولارا للبرميل.

ورغم ارتفاعها، ما تزال أسعار النفط الخام أقل من مستهدفات تحالف "أوبك+" الطامح إلى سعر 95 - 100 دولار للبرميل الواحد.