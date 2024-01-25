البنك المركزيّ التركيّ يرفع سعر الفائدة الرئيسيّ إلى 45%

رفع البنك المركزي التركيّ سعر الفائدة الرئيسي من 42,5% إلى 45%، قائلًا إنه "سيحافظ على هذه المستوى طالما لزم الأمر".

جانب من أحد الأسواق في تركيا (Getty Images)

رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي في إطار تشديد للسياسة النقدية أدّى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي من 42,5% إلى 45%، قائلًا إنه "سيحافظ على هذه المستوى طالما لزم الأمر".

وجاء رفعُ معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 45 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للعام 2024 برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان، بحسب بيان صادر عن البنك.

وذكر البيان أن التضخم الرئيسي في كانون الأول/ ديسمبر 2023، ارتفع بما يتماشى مع التوقعات، وأن المؤشرات على المدى القريب "تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية وتحقيق التوازن في الطلب المحلي".

وأضاف البيان أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب للحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، تساهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.

وأكد أنه تم الوصول إلى مستوى التشديد النقدي لتثبيط التضخم وأنه سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما اقتضت الحاجة.

وذكر البيان أنه "في حال ظهور مخاطر كبيرة ومستدامة على توقعات التضخم، فسيتم مراجعة التشديد النقدي".

والشهر الماضي، رفع البنك المركزي معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 42.5 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.