سوق العملات المشفّرة يشهد انتعاشًا مع إقبال الشركات الاستثماريّة

تشير هذه البيانات إلى نقطة تحوّل إيجابيّة في مسار تمويل الشركات الاستثماريّة لمشاريع العملات الرقميّة، وذلك على الرغم من بعد هذه الأرقام عن أعلى المستويات المسجّلة على الإطلاق في عام 2021...

قال خبراء في العملات المشفّرة، إنّ قطاع العملات الرقميّة تستمرّ في حالة التعافي منذ مطلع العام الجاري، وذلك مع إقبال الشركات الاستثماريّة باستثمارات جديدة إلى القطاع.

وكانت منصّة "بيتش بوك" قد نشرت بياناتها، التي تشير إلى ارتفاعات ملحوظة في قيمة استثمارات شركات رأس المال المخاطر في مشاريع العملات الرقمية المشفّرة، ليبلغ إجماليّها نحو 1.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2023.

وحسب خبراء، فإنّ ذلك يكسر موجة تراجع الاستثمارات الواردة إلى قطاع العملات الرقميّة، كما يمثّل أوّل زيادة من نوعهاه منذ الربع الثاني منذ عام 2022.

وتشير هذه البيانات إلى نقطة تحوّل إيجابيّة في مسار تمويل الشركات الاستثماريّة لمشاريع العملات الرقميّة، وذلك على الرغم من بعد هذه الأرقام عن أعلى المستويات المسجّلة على الإطلاق في عام 2021.

ووفقًا للبيانات المنشورة، فإنّ مؤسّسي قطاع الكريبتو ممّن أرهقتهم أعباء "شتاء الكريبتو"، يمكنهم أخيرًا تنفّس الصعداء بفضل تدفّق هذه الاستثمارات الجديدة.

وتأتي هذه التطوّرات متوافقة مع تجاوز سعر البتكوين 52 ألف دولار أميركيّ، وهو ما زال بعيدًا عن قمّته السابقة.

وشهد قطاع الكريبتو خلال السنتين الماضيتين تراجعًا كبيرًا، عمّقه انهيار منصّة إف تي إكس، وما تبع ذلك من آثار إلى جانب التشديد القانونيّ من قبل السلطات التنظيميّة.