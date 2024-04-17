شركة "تايك-تو" تصرف المئات من موظّفيها

وأوضحت الشركة في وثيقة رفعتها إلى هيئة مراقبة الأسواق الأميركيّة أنّها ستلغي مشاريع قائمة، وستحدّ تاليًا من احتياجاتها المتعلّقة بالموظّفين للتوفير وزيادة هوامش الربح...

أعلنت شركة "تايك-تو" الأميركيّة المتخصّصة بألعاب الفيديو والشهيرة بابتكارها لعبتي "غراند ثيفت أوتو ("جي تي إيه") و"إن بي إيه 2 كاي"، أنّها ستصرف 5% من موظّفيها، أي ما يعادل مئات عدّة من الأشخاص.

وأوضحت الشركة في وثيقة رفعتها إلى هيئة مراقبة الأسواق الأميركيّة أنّها ستلغي مشاريع قائمة، وستحدّ تاليًا من احتياجاتها المتعلّقة بالموظّفين للتوفير وزيادة هوامش الربح.

ولفتت الشركة إلى أنّ مجلس إدارتها "وافق على خطّة لخفض المصاريف تهدف إلى تحديد المكاسب الناتجة من زيادة الكفاءة في مجمل أنشطتها وتحسين هوامش ربحها، مع مواصلة الاستثمار من أجل النموّ".

وأشارت إلى أنّ تكلفة هذه الخطّة تراوح بين 160 و200 مليون دولار.

و"تايك- تو" الّتي كانت توظّف 11580 شخصًا قبل عام، هي أحدث شركة في قائمة طويلة من شركات التكنولوجيا الّتي تنفّذ خطط صرف عام 2024، بعدما كانت سنة 2023 شهدت تدابير مماثلة في القطاع.

ويشير موقع "لاي أوفس دوت إف واي أي" Layoffs.fyi إلى أنّ 255 شركة تكنولوجيًا صرفت نحو 74 ألف شخص سنة 2024.

ومن المرتقب أن تطرح "تايك-تو" لعبة "جي تي ايه 6" في العام المقبل.