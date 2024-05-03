ارتفاع التضخّم في تركيا إلى 69,8% بمعدّل سنوي

فشل رفع البنك المركزيّ التركيّ أسعار الفائدة من 8,5% إلى 50% بين حزيران/يونيو وآذار/مارس في وقف التضخّم الّذي يغذّيه تراجع شبه مستمرّ في سعر صرف الليرة التركيّة.

بلغ التضخّم في تركيّا 69,8% في نيسان/أبريل بمعدّل سنويّ في مقابل 68,5% في آذار/مارس، على ما أظهرت بيانات رسميّة نشرت الجمعة.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكيّة بنسبة 3,2% بمعدّل شهريّ، على ما أفاد المكتب الوطنيّ للإحصاءات في تركيّا.

وفشل رفع البنك المركزيّ التركيّ أسعار الفائدة من 8,5% إلى 50% بين حزيران/يونيو وآذار/مارس في وقف التضخّم الّذي يغذّيه تراجع شبه مستمرّ في سعر صرف الليرة التركيّة.

وأكّد وزير العمل التركيّ فيدات إيسيخان في منتصف نيسان/أبريل عدم رفع الحدّ الأدنى للأجور في تمّوز/يوليو المقبل، بخلاف العامين السابقين، وذلك لمكافحة ضغوط التضخّم.

وكان الحدّ الأدنى للأجور رفع بنسبة 50 بالمئة تقريبًا في الأوّل من كانون الثاني/يناير.

ووفقًا للبيانات الرسميّة، تتعلّق زيادة الأسعار خصوصًا بالتعليم (+103,9% على سنة واحدة)، والفنادق والمطاعم (+95,8%)، والنقل (+80,4%)، والصحّة (+77,7%).

ويعتبر محلّلون أنّ ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسيّ لهزيمة حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركيّ رجب طيّب إردوغان في الانتخابات المحلّيّة الّتي جرت في نهاية آذار/مارس.

وتقدّر مجموعة "إيناغ" (Enag) الّتي تضمّ اقتصاديّين أتراك مستقلّين أنّ معدّل التضخّم تجاوز 124% على أساس سنويّ في نيسان/أبريل، بزيادة 5 نقاط خلال شهر واحد.