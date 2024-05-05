تراجع سهم "ستاربكس" بـ31% منذ بدء حملة المقاطعة

بلغ سعر سهم الشركة في إغلاق جلسة الجمعة، 73.11 دولارا، نزولا من 107.1 دولارات في ختام تعاملات 16 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

تراجع سهم "ستاربكس" للمقاهي المدرج في بورصة نيويورك بأكثر من 31%، منذ التصاعد العالمي لمقاطعة العلامة التجارية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، الذي يخوض حربا مدمرة على قطاع غزة.

ويظهر مسح أجرته الأناضول استنادا إلى بيانات الشركة في "وول ستريت"، أن السهم تراجع بنسبة 31% منذ اتساع رقعة المقاطعة منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وبلغ سعر سهم الشركة في إغلاق جلسة الجمعة، 73.11 دولارا، نزولا من 107.1 دولارات في ختام تعاملات 16 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

وعلى الرغم من الدعوات إلى مقاطعة علامات تجارية متهمة بدعم إسرائيل، بما فيها ستاربكس، منذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلا أن ذروة الدعوات كانت في منتصف نوفمبر 2023.

وفي ختام جلسة الجمعة، مقارنة مع إغلاق جلسة الخميس، تراجع سهم الشركة بنسبة 2.43 بالمئة، ليبلغ أدنى مستوى منذ آذار/ مارس 2020.

وفي 30 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت ستاربكس عن أرباح وإيرادات ربع سنوية أضعف من المتوقع للربع الأول 2024، إذ بلغت ربحية سهم الشركة في الربع الأول 68 سنتا مقابل 79 سنتا متوقعة.

وفي بيان حينها، قال الرئيس التنفيذي للشركة لاكسمان ناراسيمهان في بيان، إن الشركة تعمل اليوم "في بيئة مليئة بالتحديات، لا تعكس نتائج هذا الربع قوة علامتنا التجارية أو قدراتنا أو الفرص المقبلة".