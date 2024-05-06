توقّعات بتقلّص حركة النقل العالميّة 20٪ في الربع الثاني

قالت شركة ميرسك تانكرز الدنماركيّة للنقل البحريّ، الاثنين، إنّ "الأزمة القائمة في البحر الأحمر، ستقلّص طاقة نقل السلع بين الشرق والغرب بنسبة تتراوح بين 15 - 20 بالمئة في الربع الثاني 2024"...

قالت شركة ميرسك تانكرز الدنماركيّة للنقل البحريّ، الاثنين، إنّ "الأزمة القائمة في البحر الأحمر، ستقلّص طاقة نقل السلع بين الشرق والغرب بنسبة تتراوح بين 15 - 20 بالمئة في الربع الثاني 2024".

جاء ذلك، في بيان صادر عن ميرسك، في وقت دخلت أزمة تجنّب العديد من الشركات العالميّة للبحر الأحمر، هربًا من هجمات محتملة من جماعة الحوثي، شهرها السادس.

وقالت الشركة: "تعطّل حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر يتزايد، ومن المتوقّع أن يقلّص طاقة الصناعة بين الشرق الأقصى والغرب بنحو 15 إلى 20 بالمئة في الربع الثاني".

ومنذ مطلع ديسمبر/كانون أوّل الماضي، أعلنت ميرسك تحويل حركة الملاحة البحريّة لأسطولها إلى رأس الرجاء الصالح جنوبيّ دولة جنوب إفريقيا، بدلًا من البحر الأحمر، تجنّبًا لهجمات الحوثيين.

وزاد بيان ميرسك: "توسّعت منطقة الخطر، والهجمات تصل إلى مناطق أبعد في الخارج… لقد أجبر هذا سفننا على إطالة رحلتها بشكل أكبر، ممّا أدّى إلى وقت وتكاليف إضافيّة لتوصيل البضائع إلى وجهتها".

وتضامنًا مع غزّة الّتي تواجه إبادة جماعيّة إسرائيليّة بدعم أميركيّ، يشنّ الحوثيّون منذ 19 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي هجمات بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيليّة أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكّدين العزم على مواصلة عمليّاتهم حتّى إنهاء الحرب على غزّة.