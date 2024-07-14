"أونكتاد": مصر تتصدّر الوجهات الإفريقيّة الأكثر جذبًا للاستثمارات

كانت مصر شكّلت في 2023، المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهوريّة، بهدف تعزيز التنسيق وفعاليّة أنشطة الترويج للاستثمار، وتقديم مصر إعفاء ضريبيًّا للاستثمار وحوافز ماليّة أخرى.

قال مجلس الوزراء المصريّ، إنّ البلاد تصدّرت تقرير منظّمة الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، كأكثر الوجهات في إفريقيا جذبًا للاستثمارات في 2023، للعام الثاني على التوالي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة، أكّدت فيه أنّ مصر في 2023 استقبلت استثمارات بقيمة 9.8 مليارات دولار، لكنّها هبطت عن مستويات 2022 البالغة قرابة 11.1 مليار دولار.

والبيان، يفصل وضع مصر الاستثماريّ بناء على تقرير تدفّقات الاستثمار العالميّ الصادر عن أونكتاد بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2024.

وبحسب البيان الحكوميّ المصريّ: "تقرير الأونكتاد بشأن الاستثمار في مصر، يظهر استحواذ البلاد على 18.6 بالمئة من إجماليّ الاستثمارات في أفريقيا البالغة 52.6 مليار دولار عام 2023".

وأشار إلى بروز مصر كوجهة استثماريّة في إفريقيا للعديد من الشركات متعدّدة الجنسيّات في قطاعات السيّارات، والأدوية والإلكترونيّات.

وكانت مصر شكّلت في 2023، المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهوريّة، بهدف تعزيز التنسيق وفعاليّة أنشطة الترويج للاستثمار، وتقديم مصر إعفاء ضريبيًّا للاستثمار وحوافز ماليّة أخرى.