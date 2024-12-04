عدد المتسوّقين الأميركيّين في المتاجر خلال "الجمعة الأسود" يتخطّى معدّلات ما قبل الجائحة

أوضح ماثيو شاي أنّ المستهلكين هذا العام أصبحوا "أكثر تقتيرًا" في مشترياتهم، بعد أن تأثّروا بارتفاع التضخّم في السنوات الأخيرة...

قصد حوالى 126 مليون أميركيّ المتاجر للشراء خلال الأيّام الخمسة من عروض "الجمعة الأسود" (Black Friday)، في ازدياد بنسبة 3,8% مقارنة بالعام الماضي، ليتخطّى العدد تاليًا ذلك المسجّل قبل جائحة كوفيد.

ففي العام الأخير قبل الجائحة، أي 2019، توجّه 124 مليون أميركيّ إلى المتاجر للإفادة من عروض "الجمعة الأسود"، بحسب أرقام نشرها الثلاثاء الاتّحاد الوطنيّ للبيع بالتجزئة تأخذ في الاعتبار الفترة بين عطلة عيد الشكر (28 تشرين الثاني/نوفمبر) و "الاثنين الإلكترونيّ" (Cyber Monday) الّذي يشهد سنويًّا تنزيلات على المشتريات عبر الإنترنت.

وقال رئيس الاتّحاد الوطنيّ للبيع بالتجزئة ماثيو شاي خلال مؤتمر عبر الهاتف، إنّ هذه الأرقام تعكس عودة الشهيّة للتسوّق الشخصيّ بعد سنوات كوفيد.

مثل كلّ عام، تأتي "الجمعة السوداء" في اليوم التالي لعيد الشكر، وهو يوم عطلة رسميّة في الولايات المتّحدة.

في المقابل، كان عدد المقيمين الأميركيّين الّذين أجروا عمليّات شراء عبر الإنترنت خلال الأيّام الخمسة المأخوذة في الاعتبار، والبالغ عددهم 124,3 مليونًا، أقلّ من عدد هؤلاء في 2023 (بتراجع 7,4%).

وفي المجموع، بلغ عدد المتسوّقين الإجماليّ (افتراضيًا أو في المتاجر الفعليّة) 197 مليون شخص خلال الفترة المذكورة.

وهذا الرقم أقلّ قليلًا من ذلك المسجّل العام الماضي والبالغ 200,4 مليون، والّذي كان رقمًا قياسيًّا، لكنّه ثاني أعلى عدد إجماليّ للمتسوّقين.

وأوضح ماثيو شاي أنّ المستهلكين هذا العام أصبحوا "أكثر تقتيرًا" في مشترياتهم، بعد أن تأثّروا بارتفاع التضخّم في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، فإنّ قوّتهم الشرائيّة تتعافى مع التباطؤ الأخير في غلاء الأسعار وزيادة الرواتب، وفق شاي الّذي اعتبر أنّ "المستهلكين في وضع جيّد عمومًا".

وقال ماثيو شاي إنّ المستهلكين لم يغيّروا بعد عاداتهم في التسوّق تحسّبًا لرسوم جمركيّة إضافيّة محتملة وعد بها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.