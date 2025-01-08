ترامب: داماك الإماراتيّة تستثمر 20 مليار دولار في الولايات المتّحدة

وقال ترامب: "أعلن استثمار شركة داماك 20 مليار دولار على الأقلّ (..) لدعم مراكز البيانات الجديدة لتساهم في مواكبة أميركا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ".

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، استثمار شركة داماك العقاريّة الإماراتيّة 20 مليار دولار في قطاع تكنولوجيا البيانات والذكاء الاصطناعيّ بالولايات المتّحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفيّ مشترك عقده ترامب مع مالك الشركة الإماراتيّ حسين سجواني، في منتجع "مار إيه لاغو" يملكه ترامب بولاية فلوريدا، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ويملك سجواني شركة داماك العقاريّة، وهي شركة تطوير عقاريّ مقرّها دبيّ.

وقال ترامب: "أعلن استثمار شركة داماك 20 مليار دولار على الأقلّ (..) لدعم مراكز البيانات الجديدة لتساهم في مواكبة أميركا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ".

وأوضح أنّ الاستثمارات تشمل ولايات تكساس وأريزونا وأوكلاهوما ولويزيانا وأوهايو وإلينوي وميشيغان وإنديانا

بدوره، قال سجواني في المؤتمر الصحفيّ: "نخطّط لاستثمار 20 مليار دولار وأكثر من ذلك إذا سمح لنا السوق".

وعلى منصّة "إكس" قال سجواني: "يشكّل اليوم علامة فارقة في تاريخ شركة داماك، مع إعلاننا عن استثمارات ضخمة في قطاع مراكز البيانات في الولايات المتّحدة بقيمة 20 مليار دولار".

ويعدّ مجال الذكاء الاصطناعيّ من المجالات الاستثماريّة الواعدة خلال السنوات المقبلة.