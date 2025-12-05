"تسلا" تخفض سعر "موديل 3" في أوروبا بعد تراجع المبيعات واحتدام المنافسة

تراجعت مبيعات "تسلا" في أوروبا هذا العام مع تفوق "BYD" لأول مرة على مستوى الإقليم، بالإضافة إلى فتور الطلب على السيارات الكهربائية، وتعزز ذلك بحملة مقاطعة مرتبطة بدعم ماسك لحملة دونالد ترامب الرئاسية وتوليه منصبًا حكوميًا قبل أن يستقيل لاحقًا

أطلقت شركة "تسلا" نسخة منخفضة السعر من سيارتها "موديل 3" في الأسواق الأوروبية، في محاولة لإنعاش المبيعات التي شهدت تراجعًا ملحوظًا وسط تصاعد المنافسة، لا سيما من شركة "BYD" الصينية، وردود الفعل السلبية تجاه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بسبب مواقفه السياسية المثيرة للجدل.

ويبلغ سعر النسخة الجديدة "موديل 3 ستاندرد" نحو 37,970 يورو في ألمانيا، و330,056 كرونة نرويجية، و449,990 كرونة سويدية، وذلك بعد طرحها في الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وتأتي هذه الخطوة عقب طرح "تسلا" نسخة أقل سعرًا من طراز "موديل Y" الأكثر مبيعًا للشركة.

وتراجعت مبيعات "تسلا" في أوروبا هذا العام مع تفوق "BYD" لأول مرة على مستوى الإقليم، بالإضافة إلى فتور الطلب على السيارات الكهربائية، وتعزز ذلك بحملة مقاطعة مرتبطة بدعم ماسك لحملة دونالد ترامب الرئاسية وتوليه منصبًا حكوميًا قبل أن يستقيل لاحقًا.

كما أثارت تصرفاته السياسية الأخرى، منها إبداء الدعم لأحزاب يمينية متطرفة، انتقادات إضافية بين العملاء.

وأشارت بيانات جمعية مصنّعي وتجار السيارات في بريطانيا (SMMT) إلى أن نمو مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة سجّل أدنى وتيرة له منذ عامين في تشرين الثاني/نوفمبر، وسط انتقادات لضرائب جديدة قد تزيد من تراجع الطلب.

وتنص التعديلات الجديدة على فرض ضريبة 3 بنسات لكل ميل للسيارات الكهربائية اعتبارًا من نيسان/أبريل 2028.

