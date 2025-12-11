عائدات النفط الروسي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ جائحة كورونا

أشار التقرير الذي نُشر، الخميس، إلى أن صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية انخفضت بمقدار 420 ألف برميل يوميا لتصل إلى 6,9 ملايين برميل يوميا في تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو "أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب" و"منذ جائحة كوفيد

تراجعت عائدات روسيا من الصادرات والمشتقات النفطية في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في أوكرانيا وأيضا منذ جائحة كورونا (كوفيد 19)، بحسب ما جاء في تقرير للوكالة الدولية للطاقة.

وأشار التقرير الذي نُشر، الخميس، إلى أن صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية انخفضت بمقدار 420 ألف برميل يوميا لتصل إلى 6,9 ملايين برميل يوميا في تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو "أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب" و"منذ جائحة كوفيد 19".

وذكر التقرير أن "تراجع حجم الصادرات معطوفا على تراجع الأسعار، أدى إلى انحسار العائدات إلى 11 مليار دولار، أي بانخفاض بقيمة 3,6 مليار دولار خلال سنة، وأقل بـ11,4 مليار دولار من المعدل المسجل في الفصل الأول من العام 2022، عقب غزو أوكرانيا".

يُعاني قطاع الطاقة الروسي الذي يُعدّ محرك الاقتصاد الروسي، من ضغوط العقوبات الغربية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، ومن تصاعد الضربات الأوكرانية منذ الصيف الماضي والتي تستهدف مصافي النفط والمنشآت الهيدروكربونية الروسية.

وانخفضت صادرات النفط الخام الروسي بمقدار 290 ألف برميل يوميا في تشرين الثاني/ نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجعت صادرات المنتجات البترولية بمقدار 130 ألف برميل يوميا.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن صادرات روسيا المنقولة عبر البحر الأسود تراجعت بنسبة 42%، لتصل إلى 910 آلاف برميل يوميا، "نتيجة الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت سفنا ومنشآت تابعة للأسطول الشبح" المستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية.

وبحسب الوكالة، يبدو أن تركيا والهند هما "الوجهتان الرئيسيتان المتضررتان من هذا التراجع".