"بتكوين" تتراجع دون 90 ألف دولار وسط قلق المستثمرين من أرباح الذكاء الاصطناعي

هبطت عملة "بتكوين" المشفرة اليوم الخميس إلى أقل من 90 ألف دولار، في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على أرباح شركات التكنولوجيا، وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وانخفضت "بتكوين" بنسبة 2.5% لتسجّل 90056 دولارًا في أحدث التعاملات، بينما تراجعت إيثر 4.3% إلى 3196 دولارًا، متخلية عن مكاسب اليومين الماضيين.

وجاء هذا التراجع بعدما خالف تقرير أرباح شركة "أوراكل" الأميركية توقعات المحللين، وأشار مسؤولوها إلى ارتفاع النفقات على الذكاء الاصطناعي دون تحقيق أرباح سريعة، ما زاد الضغوط على سوق الأصول الرقمية.

وقال محلل الأسواق توني سيكامور من "آي جي" في سيدني، إن قطاع العملات الرقمية بحاجة إلى مؤشرات واضحة على انتهاء موجة التراجعات الأخيرة، مؤكدًا أن الأصول عالية المخاطر لم تستفد كثيرًا من قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية الأخير.

