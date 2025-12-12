الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع وسط تداعيات هجوم سيبراني

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تدفع هذه المؤشرات بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل إلى 3.75%، في ظل تباطؤ النمو وارتفاع البطالة وتراجع الضغوط التضخمية.

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشًا بنسبة 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مخالفًا توقعات المحللين بحدوث نمو طفيف، وذلك بسبب تراجع إنفاق المستهلكين وحالة الترقب قبل إعلان موازنة الحكومة الجديدة، إضافة إلى استمرار آثار الهجوم السيبراني الذي أصاب شركة "جاغوار لاند روفر".

وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الوطني (ONS) إلى أن الانكماش شمل قطاع الخدمات الذي انخفض إنتاجه بنسبة 0.3%، وتراجعت مبيعات السيارات والتجزئة، كما انخفض قطاع البناء بنسبة 0.6%.

في المقابل، شهد قطاع الإنتاج الصناعي تعافيًا جزئيًا بعد أزمة "جاغوار لاند روفر"، لكنه بقي دون المستويات المعتادة.

وأشارت التقارير إلى أن الشركات والمستهلكين آثروا تأجيل القرارات الكبرى انتظارًا لمخرجات الموازنة، بينما اعتبر محللون أن الشكوك المحيطة بسياسات الضرائب الجديدة كان لها أثر "مخدّر" على النشاط الاقتصادي.

وبلغت خسائر قطاع السيارات بعد الهجوم الإلكتروني نحو 1.9 مليار جنيه إسترليني، فيما لا تزال عودة القطاع إلى وضعه الطبيعي بطيئة.

وأكدت وزارة الخزانة التزامها بتحفيز النمو وخلق وظائف جديدة، في حين حمّل معارضون الحكومة مسؤولية "سوء الإدارة الاقتصادية" وتدهور مؤشرات النمو.