هل ترهق تكاليف الفائدة على القروض الاقتصاد الإسرائيلي؟

ارتفعت تكلفة الفوائد السنوية على الديون بشكل حاد، ومن المتوقع أن تصل عام 2027 إلى نحو 64 مليار شيكل، مقارنةً بحوالي 43 مليار شيكل في عام 2022...

صادقت الحكومة الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري على تخصيص ميزانية خاصة بقيمة 2.75 مليار شيكل، ضمن ميزانية الدولة لعام 2026، لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967 ودعم مشاريع الاستيطان فيها. وفي خطوة موازية، قامت الحكومة بتشريع دمج 300 مليون شيكل من الأموال الائتلافية ضمن الميزانية الحكومية الجارية، أي تحويلها من ميزانيات كانت تُعرف بـ"الأموال الائتلافية" إلى ميزانيات عادية تُدرج ضمن إطار الموازنات الوزارية الرسمية.

وبذلك أوضحت الحكومة، ووزير المالية بشكل خاص، أنّ الاعتبارات السياسية تتغلّب على اعتبارات المصلحة الاقتصادية والمالية العامة.

ويتّضح عمق التأثير العقائدي على قرارات وزير المالية في ضوء ما نُشر خلال الأسبوع الأخير من معطيات ومؤشرات اقتصادية ومالية كان يفترض أن تثير القلق لدى صنّاع القرار. هذه المؤشرات تتناقض مع سلوك الحكومة في المجال المالي، ولا سيّما استمرارها في توزيع الميزانيات الائتلافية، وتخصيص ميزانيات إضافية للاستيطان، إلى جانب توسيع العجز المالي ورفع حجم الدين الخارجي.

زيادة 50% في تكلفة الفائدة على القروض

من أبرز هذه المؤشرات ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الأربعاء 10 كانون الأول/ديسمبر بشأن الارتفاع الحاد في مبالغ الفوائد التي تدفعها إسرائيل على القروض الخارجية. فإلى جانب الزيادة الكبيرة في حجم الاقتراض الخارجي، الذي جاء لتغطية تكاليف الحرب وارتفع إلى نحو 140 مليار دولار، طرأ أيضًا ارتفاع ملموس في أسعار الفائدة التي تتحمّلها إسرائيل على هذه القروض. ويعود ذلك إلى تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات التصنيف الدولية، الذي تأثر أيضًا بالحرب على غزة.

وبحسب معطيات وزارة المالية، ارتفعت تكلفة الفوائد السنوية على الديون بشكل حاد، ومن المتوقع أن تصل عام 2027 إلى نحو 64 مليار شيكل، مقارنةً بحوالي 43 مليار شيكل في عام 2022. هذا الارتفاع يعني أنّ على الحكومة إيجاد مصادر لتمويل هذه المبالغ، سواء عبر فرض ضرائب إضافية أو خفض الإنفاق المدني وتقليص الخدمات العامة. وفي كلتا الحالتين ستكون هناك آثار سلبية على النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.

يثير الارتفاع الحاد في مدفوعات خدمة الدين، بما يقارب 50% خلال خمس سنوات فقط، قلقًا متزايدًا لدى وزارة المالية. ووفقًا لتفسير ورد في تقرير وزارة المالية، فإن هذا الارتفاع الحاد ناجم عن "الاحتياجات غير الاعتيادية للاقتراض من أجل تمويل الحرب، والآثار الميزانية المترتبة عليها". ويضيف التقرير أن "تسارع وتيرة تجنيد الديون، إلى جانب الارتفاع المصاحب في كلفة المخاطر لإسرائيل وتراجع تصنيفها الائتماني، جعل للحرب وتداعياتها المالية تأثيرات ملموسة على مسار مدفوعات الفائدة".

بمعنى آخر، لم تكلّف الحرب إسرائيل مبالغ طائلة فحسب، بل أدّت أيضًا إلى رفع مستوى المخاطر المالية المترتبة على الحكومة.

تفاخرَت وزارة المالية على مدى سنوات بإدارة ميزانيّة مسؤولة انعكست في انخفاض تدريجيّ لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي تراجع مستمرّ لمدفوعات الفائدة كنسبة من الميزانية ومن الناتج. هذا المسار أتاح للحكومة خفض الضرائب وفي الوقت نفسه زيادة ملموسة في الإنفاق المدني. وقد أدّت هذه الاتجاهات إلى خلق هامش مالي واسع مكّن صانعي القرار من توسيع الإنفاق الحكومي عند الحاجة، من دون الاضطرار إلى فرض زيادات ضريبية موازية لتغطية النفقات.

لكن إذا استمرّت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات مرتفعة، وواصلت أسعار الفائدة ارتفاعها، فإن الهامش المالي الذي تمتّعت به الحكومة في العقد الأخير قد يتقلّص بشكل ملموس. وفي الوقت ذاته، يواصل العجز المالي الحكومي الارتفاع، ويقترب في مقترح ميزانية عام 2026 من مستوى 4%. ووفقًا لتحليلات اقتصادية، فإن تجاوز هذا المستوى، حتى بنحو طفيف، سيجعل من الصعب خفض نسبة الدين العام إلى الناتج، ما لم يتحقق نمو اقتصادي قوي واستثنائي في السنوات المقبلة.

غير أنّ مؤشرات اقتصادية نُشرت في الأسابيع الأخيرة تثير شكوكًا جدّية حول احتمالات تحقيق هذا النمو، إذ تشير إلى تراجع ملحوظ في حجم المبيعات في سوق الشقق السكنية، وإلى هبوط في التوظيف في قطاع التقنيات المتقدمة (الهايتك)، وهما معًا يُعدّان من أهمّ محرّكات النمو الاقتصادي في إسرائيل. وبالتالي، فإن استمرار هذه الاتجاهات قد يقيّد قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على استعادة عافيته وتقليص عبء الدين والعجز في المدى المنظور.

تراجع حجم المبيعات في سوق الشقق السكنية

واصل سوق الشقق السكنية حالة الركود التي يشهدها منذ أشهر، ولم تُسجّل أي مؤشرات تعافٍ خلال تشرين الأول/أكتوبر، رغم وقف إطلاق النار في غزة. فوفقًا لمعطيات قسم الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية (الصادرة في 12 كانون الأول)، لم تُبع في تشرين الأول سوى 4,518 شقة، وهو أدنى عدد صفقات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

ورغم أن عطلات الأعياد أثّرت سلبيًا في حجم المبيعات، يوضح محللون اقتصاديون أنّ التراجع لا يمكن تفسيره بالعطل وحدها، إذ سجّل تشرين الأول/أكتوبر 2024 حجم مبيعات أعلى بنسبة 12%، رغم أنّ عدد أيام العمل فيه كان أقل بثلاثة أيام مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. ما يعني أن الركود القائم يعكس تباطؤًا هيكليًا أعمق في السوق، وليس مجرد تأثير ظرفي مرتبط بالأعياد.

تُظهر معطيات وزارة المالية، إلى جانب بيانات أولية بشأن حجم المبيعات في تشرين الثاني/نوفمبر، أنه لا توجد حتى الآن أي دلائل على أنّ وقف إطلاق النار قد أحدث موجة تفاؤل في سوق الشقق السكنية أو أدّى إلى ارتفاع في حجم المبيعات. ويبدو أنّ أشدّ حالات الركود تُسجَّل في سوق الشقق الجديدة تحديدًا.

ومن خلال فحص تاريخي أجراه اقتصاديّو الدائرة، تبيّن أنّ ركودًا مشابهًا في شهر تشرين الأول/أكتوبر وقع ثلاث مرات فقط: الأولى عند اندلاع الحرب على غزة، والثانية في عام 2011 إبّان اندلاع احتجاجات السكن، والثالثة خلال الأزمة المالية العالمية (أزمة الساببرايم) عام 2008. ما يشير إلى أنّ السوق يمرّ بمرحلة استثنائية من التباطؤ ترتبط عادةً بأزمات اقتصادية أو أمنية عميقة.

يبدو أن تراجع بيع الشقق السكنية أصبح واقعًا ملازمًا لقطاع البناء في إسرائيل، وهو القطاع الذي يُعدّ أحد أهم محرّكات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي، نظرًا إلى حجمه الكبير من حيث التشغيل، وحجم الاستثمارات المرتبطة به، والاعتماد الواسع على قروض الإسكان التي تُعد مصدر ربح مركزي للبنوك. وتنعكس حركة هذا القطاع مباشرة على الاقتصاد عبر تنشيط سوق العمل، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز جباية الضرائب. استمرار التراجع في هذا القطاع الحيوي قد يُلحق ضررًا بالاقتصاد الإسرائيلي.

تراجع التوظيف في قطاع الهايتك

شهدت الأيام الأخيرة نشر معطيات سلبية تشير إلى تراجع التوظيف في قطاع الهايتك وارتفاع وتيرة عمليات تسريح العمال. ويُعدّ هذا القطاع أحد أهم محرّكات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي، نظرًا لدوره المركزي في تعزيز التشغيل، ومصدر للعملة الأجنبية، وتوليد دخل كبير للدولة عبر ضرائب الدخل. ولذلك فإن أي تباطؤ في هذا القطاع ينعكس مباشرة على مؤشرات النمو الاقتصادي وعلى قدرة الدولة على الحفاظ على إيراداتها الضريبية.

تشير التقارير الصحفية إلى أنّ شركات الهايتك الإسرائيلية تستغل عادةً نهاية العام لإجراء عمليات ترشيد تشمل تقليصات في القوى العاملة. غير أنّ الاتجاه الحالي يبدو أكثر حدّة من الأعوام السابقة. فقد أقدمت شركات ناشئة، إلى جانب شركات راسخة وكبرى، على تنفيذ موجات واسعة من التسريح.

وخلال الشهر الماضي، جرى تسريح نحو 1,800 موظف من قطاع الهايتك الإسرائيلي، سواء يعملون داخل إسرائيل أو خارجها. وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى وجود حالات تسريح إضافية لا يُعلن عنها رسميًا، ما يعني أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير. وتُعدّ هذه الموجة، على الأرجح، الأكبر في نهاية عام واحد منذ عام 2022.

تصرف الحكومة يقلق الخبراء

دخلت إسرائيل الحرب على غزة، ولاحقًا المواجهات مع لبنان وإيران، من موقع اقتصادي قوي ومستقر نسبيًا. فقد كان متوقّعًا أن يحقق الاقتصاد نموًا يقارب 4% عام 2023، كما كانت نسبة الدين العام والعجز في الميزانية ضمن مستويات تُعدّ مقبولة. هذه الظروف مكّنت الحكومة من تمويل المجهود الحربي وتوسيع الإنفاق العسكري ورفع حجم الاقتراض الخارجي دون صعوبات تُذكر، وأظهرت قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمّل جزء كبير من كلفة الحرب.

إلّا أنّ الصورة الحالية تغيّرت بشكل ملحوظ. فالمؤشرات الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يعاني من تداعيات الحرب وتكاليفها المتراكمة، في وقت تستمر فيه الحكومة بانتهاج سياسة مالية وُصفت بأنها غير مسؤولة، من خلال الإصرار على توزيع الميزانيات الائتلافية والخضوع لمطالب الأحزاب الحريدية ومخصصاتها المالية.

وبذلك يمكن القول إنّ الوضع يختلف عمّا كان عليه عند دخول إسرائيل الحرب عام 2023، حين شكّل الاقتصاد مصدر قوة ومرونة. أمّا اليوم، فقد يتحوّل الاقتصاد ذاته إلى عبء إذا ما استأنفت إسرائيل الحرب على لبنان أو إيران. فالتراجع الحالي، الذي ما يزال بالإمكان اعتباره ضمن حدود السيطرة، قد يتطوّر إلى أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد سيكون من الصعب احتواؤها أو التعافي منها خلال فترة قصيرة. ورغم هذه المؤشرات، يبدو أنّ صنّاع القرار في إسرائيل لا يظهرون خشية حقيقية من التداعيات الاقتصادية المحتملة، ولا يبدو أنّ هذا الواقع يشكّل عامل ردع في قراراتهم السياسية والأمنية.