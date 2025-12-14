استحواذ "باراماونت" على "وارنر برذرز" يثير مخاوف من تضارب المصالح والتأثير السياسي

في ظل هذه التحولات، يخشى مراقبون من تسييس محتوى قنوات مثل "سي إن إن" و"CBS" وتعزيز توجهات إدارة ترامب، في حين قد يؤدي استحواذ "نتفليكس" – في حال تم – إلى تغييرات واسعة في صناعة السينما والتلفزيون...

تواجه محاولة شركة "باراماونت" للاستحواذ على "وارنر برذرز ديسكفري" انتقادات حادة وسط مخاوف واسعة من تضارب المصالح والتأثير على استقلالية قنوات الأخبار، لا سيما "سي إن إن".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات من أن الصفقة المدعومة جزئيًا من شركة استثمارية يديرها جاريد كوشنر – صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره السابق – قد تمنح نفوذًا سياسيًا غير مسبوق على وسائل الإعلام.

وتثير الصفقة، المقدرة بـ108 مليارات دولار، قلق المشرّعين الأمريكيين الذين حذروا من أن دمج "باراماونت" و"سكاي دانس" مع "سي إن إن" و"CBS" قد يهدد حرية التعبير، خاصة مع ضغوط متزايدة على تغطية الشبكات الإخبارية للسياسات المتعلقة بإدارة ترامب.

كما واجهت تغييرات إدارية في CBS News انتقادات بعد تعيين كتاب رأي محافظين في مناصب قيادية، وقرارات مثيرة للجدل مثل إلغاء برنامج "ذا ليت شو" وإقالة منتجين بارزين.

ويأتي تمويل الصفقة من مصادر مرتبطة بكوشنر وصناديق ثروة سيادية خليجية، ما عزز المخاوف من خضوع التغطية الإخبارية لمصالح سياسية واقتصادية، خاصةً أن مالك "باراماونت"، ديفيد إليسون، هو نجل الملياردير لاري إليسون المقرب من ترامب.

وأبدى خبراء إعلاميون قلقهم من تزايد تركيز ملكية الإعلام في يد شركات على ارتباط وثيق بالسلطة، معتبرين أن صفقة "باراماونت" قد تشكل خطرًا أكبر على حرية الصحافة والديمقراطية مقارنة بعرض "نتفليكس"، الذي يواجه انتقادات تتعلق بالمنافسة لكنه لا يتضمن السيطرة على قنوات إخبارية رئيسية.

وفي ظل هذه التحولات، يخشى مراقبون من تسييس محتوى قنوات مثل "سي إن إن" و"CBS" وتعزيز توجهات إدارة ترامب، في حين قد يؤدي استحواذ "نتفليكس" – في حال تم – إلى تغييرات واسعة في صناعة السينما والتلفزيون لكن دون التأثير المباشر على قطاع الأخبار.

