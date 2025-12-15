المشاهير يعودون إلى الترويج للعملات الرقمية في ولاية ترامب الثانية

شهدت فترة رئاسة دونالد ترامب الثانية تحولات كبيرة في سياسات العملات الرقمية، حيث ألغى العديد من القيود التي فرضتها إدارة بايدن، وأطلق عملته الخاصة $Trump، ما شجع المشاهير على العودة إلى الترويج للمشاريع الرقمية أو إطلاق رموزهم الخاصة...

عاد عدد متزايد من المشاهير والرياضيين إلى عالم العملات الرقمية في عام 2025، مع تزايد الحضور في واشنطن وهوليوود. ومن بين هؤلاء تريستان تومبسون، لاعب كرة السلة الذي أعاد تقديم نفسه كمستثمر ومستشار في العملات الرقمية، وأطلق بودكاست خاصًا به حول هذا المجال.

كما شارك في فعاليات كبرى مع شخصيات مثل إريك ترامب وإيغي أزاليا، التي أصبحت مديرة إبداعية لمنصة جديدة تتيح للمشاهير إصدار عملات رقمية تحمل أسماءهم.

وشهدت فترة رئاسة دونالد ترامب الثانية تحولات كبيرة في سياسات العملات الرقمية، حيث ألغى العديد من القيود التي فرضتها إدارة بايدن، وأطلق عملته الخاصة $Trump، ما شجع المشاهير على العودة إلى الترويج للمشاريع الرقمية أو إطلاق رموزهم الخاصة.

ومن بين الرياضيين الآخرين الذين دخلوا هذا المجال لامار أودوم و مايك تايسون، بينما توسعت مشاركة الفنانين مثل إيغي أزاليا في مؤتمرات كبرى.

رغم ذلك، لا تزال الصناعة تواجه تحديات تتعلق بالشفافية والاتهامات بالتلاعب، كما حدث مع عملة $MOTHER التي أطلقتها أزاليا. ويشير خبراء إلى أن تأثير المشاهير في سوق العملات الرقمية قوي للغاية، إذ يمكنهم توجيه ملايين المتابعين بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل السوق عرضة للتقلبات السريعة.

وتغيرت طبيعة مشاركة المشاهير مقارنة بذروة عام 2021، حيث أصبحت الحملات أقل تكلفة وأكثر مخاطرة، مع تركيز أكبر على العملات الساخرة (meme coins) بدلاً من العملات التقليدية.

ويرى محللون أن المشاهير يسعون الآن لتحقيق أرباح مباشرة من جماهيرهم عبر إطلاق رموزهم الخاصة، بدلاً من الاعتماد على صفقات رعاية ضخمة من شركات العملات الرقمية.

ومن جهة أخرى، استفادت عائلة ترامب من الطفرة الجديدة، إذ أطلقت عدة رموز رقمية عززت من ثروتها بشكل كبير. كما أقر ترامب قانونًا جديدًا يشرّع المنتجات القائمة على البلوك تشين دون منع أقارب المسؤولين من العمل في هذا القطاع.

وفي الوقت نفسه، يواصل تومبسون تطوير مشاريع جديدة تجمع بين العملات الرقمية وأسواق التوقعات الرياضية، مع التأكيد على ضرورة التزام الرياضيين بعدم المراهنة على مبارياتهم.

ويرى تومبسون أن سياسات ترامب الاقتصادية تهدف إلى تعزيز تداول الأموال داخل الولايات المتحدة، مستشهدًا بتجارب دول مثل إسرائيل وروسيا ودبي. ويؤكد أن عودة المشاهير إلى العملات الرقمية تعكس تغيرًا في المناخ التنظيمي وتزايد البحث عن فرص جديدة في هذا القطاع.