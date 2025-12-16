انخفاض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية عام 2025 إلى 220 مليار دولار

شهد موسم الأعاصير لعام 2025 ثلاث عشرة عاصفة أُطلقت عليها أسماء، من بينها ثلاثة أعاصير من الفئة الخامسة (إيرين، وهومبرتو، وميليسا)، لكن "للمرة الأولى منذ عشر سنوات"، لم يضرب أي منها اليابسة في الولايات المتحدة، وهو ما يفسر انخفاض التكاليف.

شهدت الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية انخفاضًا بنحو الثلث في العام 2025 لتصل إلى 220 مليار دولار، على الرغم من الحرائق في لوس أنجليس والعواصف المدمّرة التي ضربت الولايات المتحدة، على ما أشارت تقديرات أولية لشركة سويس ري.

وبلغت التكاليف التي تكبدتها شركات التأمين 107 مليارات دولار، مما شكّل انخفاضًا قدره 24.1% على أساس سنوي، على ما ذكرت شركة إعادة التأمين السويسرية في بيان الثلاثاء.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى موسم أعاصير أقل حدة بكثير في شمال المحيط الأطلسي مقارنة بعام 2024، الذي شهد الأعاصير المدمرة ديبي وهيلين وميلتون.

في العام 2025، كان إعصار ميليسا الأكثر فتكًا، إذ ألحق دمارًا كبيرًا بجامايكا وأثّر على هايتي وكوبا، وقُدّرت الخسائر التي يغطيها التأمين بنحو 2.5 مليار دولار، بحسب سويس ري.

وتسبّب هذا الإعصار من الفئة الخامسة والذي كان مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 298 كيلومترًا في الساعة، بفيضانات وانهيارات أرضية كبيرة، وأشارت شركة سويس ري إلى أنه كان من أقوى الأعاصير التي ضربت اليابسة على الإطلاق.

وأشارت سويس ري إلى أنّ 2025، لا يزال رغم انخفاض التكاليف العام السادس على التوالي الذي تتجاوز فيه أضرار الكوارث الطبيعية المغطاة من شركات التأمين 100 مليار دولار، ويعود ذلك جزئيًا إلى العواصف الرعدية الشديدة التي لا تزال تشهد "ارتفاعًا مستمرًا".

في العام 2025، بلغت تكاليف شركات التأمين للعواصف التي قد تكون مصحوبة برياح عاتية، وبرد، وأعاصير، وفيضانات، 50 مليار دولار، ما جعله ثالث أغلى عام من ناحية تكلفة العواصف بعد عامي 2023 و2024، مدفوعًا بشكل خاص بالعواصف المصحوبة بأعاصير في الولايات المتحدة خلال آذار/مارس وأيار/مايو.

وأشارت سويس ري إلى أن الولايات المتحدة وحدها تمثل 83% من الأضرار التي تغطيها شركات التأمين عالميًا، بإجمالي 89 مليار دولار من الخسائر يغطيها التأمين، 40 مليار دولار منها لحرائق لوس أنجليس وحدها.

وحديثًا، تأثرت دول جنوب شرق آسيا بفيضانات عنيفة، لا سيما في فيتنام وتايلاند وإندونيسيا، مع أن شركة إعادة التأمين لم تقدم أرقامًا تقديرية بعد.