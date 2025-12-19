ما هي إستراتيجيات شركات الشحن البحري للعودة إلى قناة السويس؟

أدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى استكشاف بعض الشركات خططا لاستئناف العمل، على الرغم من أن الأمن لا يزال مصدر قلق رئيسيا.

تضع شركات الشحن الكبرى إستراتيجيات للعودة المحتملة إلى قناة السويس بعد عامين من التعطل بسبب المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.

وغيرت هذه الشركات مسار السفن عبر طرق أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بعد هجمات تعرضت لها سفن تجارية من قوات الحوثيين في اليمن الذين يقولون إنهم شنوا هذه الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين خلال الحرب على قطاع غزة.

وأدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى استكشاف بعض الشركات خططا لاستئناف العمل، على الرغم من أن الأمن لا يزال مصدر قلق رئيسيا.

وفي ما يلي أحدث المستجدات:

"ميرسك"

قالت شركة الشحن الدانماركية الجمعة، إن إحدى سفنها أبحرت بنجاح في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

وذكرت "ميرسك" أنها ليس لديها خطط فورية للعودة الكاملة لهذا المسار، وأنها لا تفكر في تغيير أكبر في شبكة النقل بين الشرق والغرب باتجاه العودة إلى ممر عبر السويس، ولكنها تعتبر هذا الإنجاز "نهجا تدريجيا" لاستئناف المرور.

"سي .إم.إيه سي.جي.إم"

أشارت ثالث أكبر شركة شحن للحاويات في العالم، والتي كانت تُسيّر رحلات محدودة عبر قناة السويس عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك، إلى أنها ستستخدم الممر في خدمته (إنداميكس) بين الهند والولايات المتحدة اعتبارا من كانون الثاني/ يناير، وذلك بحسب جدول زمني منشور على موقعها الإلكتروني.

"هاباج-لويد"

وفي وقت سابق من كانون الأول/ ديسمبر، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة الألمانية للشحن البحري إن عودة قطاع النقل البحري إلى قناة السويس ستكون تدريجية وإنه ستكون هناك فترة انتقالية تتراوح بين 60 و90 يوما لضبط الخدمات اللوجستية وتجنب الازدحام المفاجئ في الموانئ.

وكانت شركتا "هاباج-لويد" و"ميرسك" دعتا إلى توخي الحذر في تشرين الثاني/ نوفمبر، وقالتا إنهما تراقبان الوضع بحثا عن مؤشرات على زيادة الأمن.

"فالينيوس فيلهيلمسن"

قال متحدث باسم الشركة اليوم، إن المجموعة النرويجية لشحن السيارات لا تزال تقيم الوضع ولن تستأنف الإبحار حتى استيفاء شروط معينة.