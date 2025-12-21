تقرير الأجور لمؤسسة التأمين الوطني: المدن العربية في ذيل سلّم الدخل

أصدر التأمين الوطني تقرير الأجور للنصف الأول من 2025، مبينًا ارتفاع متوسط الأجر إلى 15,098 شيكلًا مقابل العام الماضي، مع اتساع فجوات الدخل بين الجنسين والفئات العمرية والمدن، وتذيّل المدن العربية سلّم الأجور.

نشرت مؤسسة التأمين الوطني، اليوم الأحد، تقرير الأجور في الاقتصاد الإسرائيلي للنصف الأوّل من عام 2025. ويتميّز تقرير التأمين الوطني عن المعطيات التي تنشرها دائرة الإحصاء المركزية حول معدّلات الأجور بكونه يستند إلى بيانات الدخل الفعلية، كما يقدّمها أصحاب العمل الذين يبلّغون مباشرة عن أجور العاملين، وذلك بخلاف الاعتماد على المسوح الإحصائية.

إضافةً إلى ذلك، يمتلك التأمين الوطني قدرة على تجميع بيانات العامل نفسه من مختلف أماكن عمله، وهي قدرة يصعب على دائرة الإحصاء المركزية توفيرها بالدرجة نفسها. وبما أنّ التأمين الوطني يحصي العاملين لا الوظائف فقط، فإن متوسّط الأجور الذي ينشره يكون أعلى من متوسّط الأجور الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية (الذي بلغ 14,219 شيكلًا في شهر حزيران/ يونيو الماضي).

وتكتسب هذه الفجوة أهميّة إضافية في ضوء حقيقة أنّ نحو 10% من العاملين في إسرائيل يعملون في أكثر من وظيفة واحدة، وفقًا لمعطيات التأمين الوطني. إذ إنّ بيانات دائرة الإحصاء المركزية لا تأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار، كونها تنشر معطيات الأجر لكل وظيفة على حدة، ما يؤدي إلى تقديم صورة أدنى من مستوى الأجور الفعلي في الاقتصاد.

ارتفاع الأجور واتّساع الفجوات

وفقًا لتقرير مؤسسة التأمين الوطني، تواصل الأجور في الاقتصاد الإسرائيلي مسارها التصاعدي، في وقت تتعمّق فيه الفجوات الاقتصادية. فقد بلغ متوسّط الأجر الشهري للأجير 15,098 شيكلًا في النصف الأوّل من عام 2025، مقارنةً بـ14,655 شيكلًا في الفترة الموازية من عام 2024، أي بزيادة حقيقية تُقدَّر بنحو 4.5%.

في المقابل، بلغ الأجر الوسيط للأجير 10,586 شيكلًا في النصف الأوّل من عام 2025، مقارنةً بـ10,244 شيكلًا في النصف الأوّل من عام 2024، وهو ما يكشف عن فجوة واسعة تصل إلى 43% بين الأجر الوسيط ومتوسّط الأجر، وتُشير إلى أنّ الارتفاع في معدّلات الأجور لا ينعكس بصورة متساوية على مختلف فئات العاملين وإن تركز الزيادات في الأجور كان لدى شرائح محدودة دون غيرها.

وتُظهر المعطيات أنّ متوسّط أجر الرجال يزيد بنسبة 54% عن متوسّط أجر النساء في الاقتصاد. فقد بلغ متوسّط أجر الرجال 18,441 شيكلًا، مقابل 11,940 شيكلًا فقط لمتوسّط أجر النساء. يتّسع الفارق بين متوسّط أجور الرجال والنساء مع التقدّم في العمر، إذ يستمر هذا الاتّساع حتى سنّ 60، قبل أن يبدأ بالتراجع بعد ذلك.

أما من حيث تقسيم الفئات العمرية، تُعدّ الفئة العمرية 50–59 صاحبة معدل الأجور الأعلى، بمعدل 20,287 شيكلًا، تليها الفئة 40–49 بمعدل 19,631 شيكلًا، ثم الفئة 30–39 بمعدل 16,142 شيكلًا، وبعدها الفئة التي تبلغ 60 عامًا فأكثر بمعدل 14,676 شيكلًا، في حين تسجّل أدنى مستويات الأجور لدى الفئة 20–29 بمعدل 8,669 شيكلًا، ومن هم دون سنّ 20 بمعدل 2,994 شيكلًا.

وفقًا للتقرير الخاص بالنصف الأول من عام 2025، كان هناك 4,032,894 وظيفة في الاقتصاد الإسرائيلي، بإجمالي مدفوعات أجور بلغ 55.3 مليار شيكل.

الدخل الأعلى

يُظهر تفصيل معدّلات الأجور وفق الفروع الاقتصادية أنّ القطاعين المتصدّرين من حيث متوسّط الأجور والأجر الوسيط في النصف الأوّل من عام 2025 هما قطاع "تزويد الكهرباء والغاز والتكييف" وقطاع "المعلومات والاتصالات". ففي القطاع الأوّل بلغ متوسّط الأجر 31,922 شيكلًا، بينما وصل الأجر الوسيط إلى 28,612 شيكلًا، وهو ما يعكس المستوى المرتفع للأجور في هذه القطاعات مقارنةً بسائر فروع الاقتصاد.

حجم المشغِّل

وتشير المعطيات إلى أنّ الغالبية الساحقة من المصالح الاقتصادية في إسرائيل هي مصالح صغيرة. نجد أن نحو 73% من المشغّلين هم مشغّلون صغار يعمل لديهم حتى خمسة عمّال، ويشكلون قرابة 11% من مجمل الوظائف في الاقتصاد. أمّا المشغّلون الذين يعمل لديهم حتى 19 عاملًا فيشكّلون نحو 92٪ من إجمالي المشغّلين ويستحوذون على 24% من الوظائف. في المقابل، لا تتجاوز نسبة المشغّلين الكبار، الذين يعمل لديهم أكثر من 100 عامل، 1.5% من إجمالي المشغّلين، لكنهم يسيطرون على 58% من الوظائف في الاقتصاد.

المدن العربية في ذيل سلّم الدخل

يعرض تقرير التأمين الوطني أيضًا معطيات الدخل في المدن الكبرى، ويُظهر أنّه من بين 27 مدينة في إسرائيل يزيد عدد سكّانها على 75 ألف نسمة، سُجِّلت أعلى معدّلات متوسّط الأجر الشهري في مدن هرتسليا (22,951 شيكلًا)، ورعنانا (22,565 شيكلًا)، وموديعين–مكابيم–ريعوت (22,512 شيكلًا)، وتل أبيب (22,359 شيكلًا).

في المقابل، تتذيل سلّم الأجور مدن كبرى ذات طابع اجتماعي – اقتصادي أضعف، إذ سُجِّل أدنى متوسّط للأجر الشهري في موديعين عيليت (8,161 شيكلًا)، ورهط (9,548 شيكلًا)، وبني براك (9,563 شيكلًا)، والناصرة (9,924 شيكلًا)، ما يعكس فجوات بنيوية عميقة بين المدن والمجموعات السكانية المختلفة في سوق العمل الإسرائيلي.