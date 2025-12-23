إيطاليا تغرّم شركة طيران بـ300 مليون دولار لاتهامها باستغلال هيمنتها

ذكرت "هيئة المنافسة الإيطالية" بأن "رايان إير" اتبعت "استراتيجية تعسفية" جعلت من الصعب على وكالات السفر الجمع بين رحلات الشركة الإيرلندية وخدمات أخرى بين عام 2023 ونيسان/أبريل 2025 على أقل تقدير...

أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية الثلاثاء فرض غرامة على شركة "رايان إير" للطيران منخفض الكلفة تتجاوز 255 مليون يورو (300 مليون دولار) بتهمة استغلال هيمنتها لمنع وكالات السفر من الوصول إلى خدماتها.

وتأتي الخطوة بعد يوم على فرض هيئة مكافحة الاحتكار غرامة على شركة "أبل" الأميركية العملاقة قدرها 98 مليون يورو، متّهمة إياها أيضًا باستغلال هيمنتها على سوق تطبيقات الهواتف الذكية.

وذكرت "هيئة المنافسة الإيطالية" بأن "رايان إير" اتبعت "استراتيجية تعسفية" جعلت من الصعب على وكالات السفر الجمع بين رحلات الشركة الإيرلندية وخدمات أخرى بين عام 2023 ونيسان/أبريل 2025 على أقل تقدير.

وأفادت الهيئة بأن الاستراتيجية تهدف إلى "منع وعرقلة وتعقيد أو جعل عملية شراء وكالات السفر رحلات رايان إير" عبر الموقع الالكتروني للشركة، "عملية أكثر كلفة (اقتصاديًا أو تقنيًا) سواء إضافة إلى رحلات تعرضها شركات طيران أخرى أو خدمات سفر وتأمين أخرى".

وتابعت بأن "هذه الممارسات قوّضت قدرة الوكالات على شراء رحلات رايان إير وجمعها مع رحلات من شركات طيران أخرى و/أو خدمات سفر إضافية، ما يخفض بالتالي المنافسة المباشرة وغير المباشرة بين الوكالات".

وكانت إيطاليا فرضت غرامة على "رايان إير" قدرها ثلاثة ملايين يورو في 2019 بسبب سياستها القائمة على إجبار الركاب على الدفع لقاء الأمتعة التي يمكن جلبها إلى المقصورة. وقررت محكمة إدارية في نهاية المطاف إلغاء الغرامة.