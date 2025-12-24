الولايات المتحدة تنتقد سياسات الصين "غير العادلة" في صناعة أشباه الموصلات

ادعى التحقيق أن الصين استخدمت "سياسات غير سوقية عدوانية وشاملة بشكل متزايد" للهيمنة على قطاع صناعة أشباه الموصلات، تضمنت دعمًا حكوميًا "ضخمًا ومتواصلا" للجهات الفاعلة الخاصة...

خلص مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أنه يجب معاقبة الصين لاستخدامها "أساليب غير عادلة" للهيمنة على صناعة أشباه الموصلات، لكنه سينتظر 18 شهرًا قبل فرض رسوم جمركية، وفق ما ادّعت السلطات الأميركية الثلاثاء.

وزعم تحقيق أجراه الممثل التجاري الأميركي إلى أن "استخدام الصين أساليب غير عادلة للهيمنة على قطاع صناعة أشباه الموصلات أمر غير معقول ويثقل كاهل التجارة الأميركية أو يقيدها، وبالتالي فهو أمر يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية"، وفق ما ذكرت الوكالة في إشعار عام.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن مستوى الرسوم الحالية البالغ صفر سيرتفع "في غضون 18 شهرًا، في 23 حزيران/يونيو 2027، إلى نسبة ستعلن قبل 30 يومًا على الأقل من ذلك التاريخ".

وأطلق مسؤولو المكتب التحقيق في كانون الأول/ديسمبر 2024، في الأسابيع الأخيرة من رئاسة جو بايدن، وقاموا بتمديد المبادرة عندما تولى دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير.

وادعى التحقيق أن الصين استخدمت "سياسات غير سوقية عدوانية وشاملة بشكل متزايد" للهيمنة على قطاع صناعة أشباه الموصلات، تضمنت دعمًا حكوميًا "ضخمًا ومتواصلا" للجهات الفاعلة الخاصة.

ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي على استفسار وكالة "فرانس برس" بشأن سبب تحديد الإطار الزمني للتعرفات الجمركية بـ 18 شهرًا.

