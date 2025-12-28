انخفاض قيمة "بتكوين": ما الذي يعنيه لمستقبل الشركات التي راهنت على العملة الرقمية؟

بدأت مؤشرات الضعف تظهر في الخريف، إذ تراجع سعر بيتكوين تدريجيًا قبل أن يهبط دون 90 ألف دولار في تشرين الثاني/نوفمبر، أي إلى مستوى أدنى من مطلع العام، ما زعزع الثقة في نموذج هذه الشركات...

تسبّب الانخفاض المتواصل في أسعار العملات المشفّرة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي في هزّ الشركات التي راهنت بقوة على عملة بيتكوين، بعدما تراجعت أسهمها في البورصة، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تشكّل فقاعة.

- لماذا اتجهت الشركات إلى شراء بيتكوين؟

شهدت عملة بيتكوين ارتفاعًا في مطلع العام، وبلغت مستوى قياسيًا مطلع تشرين الأول/أكتوبر متجاوزة 126 ألف دولار.

وعلى وقع هذا الصعود، بدأت شركات بشراء كميات من بيتكوين، إمّا لتنويع احتياطاتها النقدية، أو للتحوّط من التضخم، أو لجذب مستثمرين يبحثون عن أرباح سريعة.

وكانت بعض هذه الشركات تنشط أصلًا في هذا المجال، مثل منصّات التداول أو شركات "التعدين" التي تنتج بيتكوين كمكافأة مقابل تشغيل الشبكة. لكن شركات أخرى، لا علاقة مباشرة لها بالقطاع، دخلت أيضًا على خط الشراء، ما ساهم في تعزيز الطلب ورفع السعر.

لماذا تُعدّ هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر؟

راهنت بعض الشركات على استمرار ارتفاع سعر بيتكوين، فلجأت إلى إصدار ما يُعرف بـ"السندات القابلة للتحويل"، أي الاقتراض بفوائد منخفضة مع منح المُقرضين خيار تحويل الدين إلى أسهم.

لكن عند تراجع سعر السهم، مثلًا بسبب هبوط بيتكوين وفقدان جاذبية نموذج العمل، يفضّل المستثمرون استعادة أموالهم نقدًا بدل الأسهم.

وفي هذه الحالة، تصبح قدرة الشركة على الاستمرار مرتبطة بقدرتها على تأمين سيولة كافية لسداد ديونها.

ما تداعيات تراجع سعر بيتكوين؟

بدأت مؤشرات الضعف تظهر في الخريف، إذ تراجع سعر بيتكوين تدريجيًا قبل أن يهبط دون 90 ألف دولار في تشرين الثاني/نوفمبر، أي إلى مستوى أدنى من مطلع العام، ما زعزع الثقة في نموذج هذه الشركات.

ويقول إريك بنوا، المتخصص في شؤون التكنولوجيا في مؤسسة "ناتيكسيس" (Natixis)، إن "السؤال الذي طرحه السوق بسرعة هو: هل ستواجه هذه الشركات صعوبات؟ هل ستفلس؟".

من جهتها، ترى كارول ألكسندر، أستاذة الاقتصاد في جامعة ساسكس، أن الفقاعة المرتبطة بهذا النوع من الشركات "تنفجر ببطء".

وتضيف أن غياب الوضوح التنظيمي، والمخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني أو بالاحتيال الداخلي، يزيدان من حذر المستثمرين.

ما الذي جرى مع شركة استراتيجي؟

تُعدّ شركة البرمجيات "استراتيجي" (Strategy)، التي لم تردّ على استفسارات وكالة "فرانس برس"، أكبر شركة من حيث حيازة بيتكوين، إذ تمتلك أكثر من 671 ألف عملة، أي نحو 3% من إجمالي المعروض المستقبلي.

غير أن سهم الشركة خسر أكثر من نصف قيمته خلال ستة أشهر، فيما تراجعت قيمتها السوقية لفترة وجيزة إلى ما دون قيمة ما تملكه من بيتكوين.

ويُعزى ذلك إلى اعتمادها الكبير على السندات القابلة للتحويل، ما يعرّضها لمخاطر ديون مرتفعة.

ولطمأنة الأسواق، جمعت "استراتيجي" نحو 1,44 مليار دولار عبر بيع حصص.

وبعدما وجدت نفسها في وضع مماثل، باعت شركة "سيكوانس" (Sequans) المتخصصة في أشباه الموصلات 970 عملة بيتكوين لتأمين سيولة خُصّصت لسداد جزء من ديونها.

هل هناك خطر انتقال الأزمة؟

في حال اضطرت شركات متعثّرة إلى بيع كميات كبيرة من بيتكوين دفعة واحدة، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على الأسعار، ما يفاقم الأزمة.

وترى كارول ألكسندر أن "خطر العدوى في أسواق العملات المشفّرة يكون عندها كبيرًا"، لكنها تستبعد أن يكون له "تأثير كبير على الأسواق التقليدية".

في المقابل، يقول ديلان لوكلير، المسؤول عن بيتكوين لدى شركة "ميتابلانت" (Metaplanet) اليابانية، لوكالة فرانس برس: "نعتبر هذه التقلبات بمثابة الثمن الذي يجب دفعه مقابل إمكانات صعود على المدى الطويل".

وكانت الشركة متخصّصة في قطاع الفنادق قبل أن تتجه إلى الاستثمار في بيتكوين، التي تُقدَّر قيمة ما تملكه منها حاليًا بنحو 2,7 مليار دولار.

ما مستقبل هذا القطاع؟

يرى إريك بنوا أن هذه الشركات ستضطر إلى إيجاد طرق جديدة للاستفادة من احتياطاتها من بيتكوين، مثل تطوير منتجات مالية، بدل الاكتفاء بالمراهنة على ارتفاع السعر.

ويقول: "لن تنجو جميعها"، لكن "هذا النموذج سيستمر"، متوقعًا حصول عمليات اندماج في القطاع.

وفي هذا السياق، تتواصل المبادرات، إذ أطلق رائد الأعمال الفرنسي إريك لارشُفيك أواخر تشرين الثاني/نوفمبر شركة "ذي بيتكوين سوسايتي" (The Bitcoin Society)، المتخصّصة في إدارة الأصول بالعملات المشفّرة.

ويؤكد لارشُفيك، الذي شارك أيضًا في تأسيس شركة "ليدجر" (Ledger) المتخصّصة بمحافظ العملات المشفّرة، أن تراجع الأسعار يشكّل "فرصة جيدة لأنه يتيح شراء بيتكوين بسعر أقل".

