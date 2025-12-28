طفرة الذكاء الاصطناعي تزيد ثروة كبار أثرياء التكنولوجيا الأميركيين بنصف تريليون دولار

تصدر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ومؤسس شركة "xAI" للذكاء الاصطناعي، قائمة الرابحين، بعد أن قفزت ثروته بنسبة تقارب 50% لتصل إلى 645 مليار دولار، ليصبح أول شخص في العالم تتجاوز ثروته 500 مليار دولار...

أضافت موجة الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي أكثر من نصف تريليون دولار إلى ثروات كبار رجال الأعمال الأميركيين في قطاع التكنولوجيا خلال عام 2025، مدفوعة بارتفاعات قياسية في أسواق الأسهم الأميركية.

وبحسب بيانات "بلومبيرغ"، ارتفعت ثروات أكبر 10 مؤسسين ومديرين في قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة إلى نحو 2.5 تريليون دولار، مقارنة بـ1.9 تريليون قبل عام، حتى عشية عيد الميلاد.

وتصدر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ومؤسس شركة "xAI" للذكاء الاصطناعي، قائمة الرابحين، بعد أن قفزت ثروته بنسبة تقارب 50% لتصل إلى 645 مليار دولار، ليصبح أول شخص في العالم تتجاوز ثروته 500 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويرجح أن يكون أول تريليونير في العالم إذا تحققت أهداف "تسلا" المستقبلية.

ويأتي بعد ماسك مؤسس "غوغل" لاري بايج بثروة تبلغ 270 مليار دولار، ثم مؤسس "أمازون" جيف بيزوس بـ255 مليار دولار. وحققت ثروة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "نفيديا"، قفزة كبيرة بلغت 41.8 مليار دولار ليصل إلى 159 مليار دولار، مستفيدًا من الطلب الهائل على رقائق الشركة المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

كما ازدادت ثروة كل من لاري بايج وسيرغي برين (مؤسسي غوغل) بنحو 102 مليار و92 مليار دولار على التوالي، مع مضاعفة الاستثمارات في تطوير معالجات الذكاء الاصطناعي داخل الشركة.

وتعززت موجة تراكم الثروات مع استمرار ارتفاع قيمة الشركات، حيث أصبحت "نفيديا" أول شركة تقنية تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليون دولار في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على اقتصادات دول كبرى مثل اليابان والهند.

وحذّر بنك إنجلترا من احتمال حدوث "تصحيح مفاجئ" في الأسواق العالمية إذا خاب التفاؤل الحالي حول عوائد الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن قطاع التكنولوجيا في وضع حرج إذا تغيرت التوقعات فجأة.

وشملت قائمة الرابحين أيضًا برنار أرنو (رئيس LVMH) الذي زادت ثروته بـ28.5 مليار دولار، وأمانسيو أورتيغا (مالك "زارا" الإسبانية) الذي أضاف 34.3 مليار دولار إلى ثروته، لترتفع إلى 136 مليار دولار، بدعم من توزيعات أرباح قياسية من مجموعته التجارية.

