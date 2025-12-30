أفضل مستوى له منذ 4 عقود ونيف: الذهب يرتفع مجددا قبل نهاية العام

حقق الذهب أداء رائعا في عام 2025، إذ ارتفع بنحو 66% حتى الآن، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1979.

ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الثلاثاء بعد انخفاضات حادة في الجلسة السابقة، في الوقت الذي عاودت فيه السوق التركيز على المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، مما أدى إلى صعود الذهب من جديد ليختتم العام بأفضل أداء له منذ عام 1979.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4365.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1456 بتوقيت غرينتش. وسجل الإثنين أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر، إذ أدى جني الأرباح إلى دفع الأسعار إلى النزول من أعلى مستوى لها عند 4549.71 دولار والذي سجله يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 4380.10 دولار للأوقية.

وقال نائب رئيس شركة زانر ميتالز وكبير خبراء المعادن، بيتر غرانت "شهدنا تقلبات شديدة جدا أمس وتحركات قوية نحو الصعود في التعاملات الآسيوية ثم عمليات جني أرباح كبيرة نوعا ما... لكن الأمور استقرت إلى حد ما اليوم، ولا يزال التداول مواتيا بشكل عام".

وحقق الذهب أداء رائعا في عام 2025، إذ ارتفع بنحو 66% حتى الآن، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1979، مدفوعا بموجة خفض مثالية لأسعار الفائدة وتوتر جيوسياسي وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.

وتتجه الأنظار الآن إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وإلى محضر اجتماعه لشهر كانون الأول/ ديسمبر المقرر صدوره في وقت لاحق الثلاثاء. ويتوقع المتعاملون خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، وهو احتمال قد يدعم أسعار الذهب.

وأضاف غرانت "لا تزال السوق متشككة في إبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، ولا تزال مؤشرات المخاطر الجيوسياسية مرتفعة أيضا" مما يدعم الأسعار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.6% إلى 75.523 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولار في الجلسة السابقة قبل أن تتكبد أكبر خسارة يومية منذ آب/ أغسطس 2020.

وزادت الفضة 161% منذ بداية العام متفوقة على الذهب بفضل إدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة ونقص المعروض وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 4.5% إلى 2203.07 دولار للأوقية. وكان قد سجل الإثنين أكبر تراجع يومي على الإطلاق بعد أن لامس مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2478.50 دولار.

وربح البلاديوم اثنين بالمئة ليسجل 1648.75 دولار للأوقية، بعد انخفاض قيمته 16% الإثنين.