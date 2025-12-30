رغم تفاؤل ترامب: هبوط العملات المشفرة يمحو مكاسب 2025

شهدت الأشهر الأخيرة من عام 2025 تراجعًا حادًا في سوق العملات المشفرة، حيث تم محو تريليون دولار من القيمة السوقية، رغم وصول بيتكوين إلى أعلى سعر تاريخي بلغ 126,000 دولار في أكتوبر.

إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلًا، إذ تراجعت الأسعار بشكل حاد بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين، ما أدى إلى تصفية 19 مليار دولار من السوق خلال 24 ساعة، في أكبر عملية تصفية مسجلة حتى الآن.

تأثرت العملات الأخرى أيضًا، حيث هبطت إيثريوم بنسبة 40% خلال شهر واحد، وتراجعت قيمة شركة إريك ترامب للعملات الرقمية بنسبة مماثلة في ديسمبر.

ورغم السياسات الداعمة للعملات المشفرة التي اتبعها ترامب منذ توليه الرئاسة للمرة الثانية، بما في ذلك إلغاء القيود السابقة وتأسيس مجموعة عمل رئاسية للأصول الرقمية، لم تكن هذه الإجراءات كافية للحفاظ على المكاسب.

في مارس، أعلن ترامب عن إنشاء احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار ثلاثة من أصل خمسة عملات مدرجة في الاحتياطي بنسبة 62%، وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 10% ليصل إلى 94,164 دولارًا.

إلا أن السوق بقي حساسًا للتقلبات العالمية، حيث أوضحت ريتشل لوكاس، رئيسة التسويق في BTC Markets، أن العملات المشفرة تتأثر بثقة المستثمرين والسياسات الاقتصادية الكبرى أكثر من المواقف السياسية وحدها.

في تشرين الثاني/ نوفمبر، سجلت بيتكوين أكبر انخفاض لها منذ عام 2021، لتصل قيمتها إلى أقل من 81,000 دولار، قبل أن تستعيد جزءًا من خسائرها لاحقًا. ومع بداية ديسمبر، شهدت السوق تراجعًا إضافيًا بنسبة 6% بعد خفض شركة Strategy، أكبر مالك لبيتكوين، توقعاتها للأرباح. كما فقدت شركة American Bitcoin Corp التابعة لإريك ترامب 40% من قيمتها، أي ما يعادل مليار دولار تقريبًا.

رغم هذه التراجعات، أبدى بعض قادة القطاع مثل لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، وبراين أرمسترونغ، المؤسس المشارك لـ Coinbase، تفاؤلهم بمستقبل العملات المشفرة، مؤكدين أن عام 2025 يمثل انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجًا. وأشارت لوكاس إلى أن هذه الدورة الهبوطية ليست غريبة عن دورات بيتكوين السابقة، وأن الأسعار لا تزال أعلى من 80,000 دولار رغم الضغوط.

الكلمات المفتاحية:

#العملات_المشفرة #بيتكوين #ترامب #الاقتصاد_الأميركي #الذكاء_الاصطناعي #الأسواق_العالمية