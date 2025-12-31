غموض يكتنف تأثير وكالة "دوغ" بقيادة إيلون ماسك على المساعدات الدولية

وكالة دوغ بقيادة إيلون ماسك لم تحقق أهدافها المعلنة، وأثارت جدلاً واسعًا بسبب تأثيرها على المساعدات الدولية وتسريح الموظفين، وسط غموض قانوني مستمر...

:لا تزال نتائج وكالة «دوغ» التي أسسها إيلون ماسك بهدف تقليص الهدر في الحكومة الأميركية مثار جدل وغموض، رغم وعوده بالشفافية وتوفير تريليونات الدولارات.

وبعد مغادرة ماسك للبيت الأبيض، لم تحقق الوكالة سوى جزء ضئيل من أهدافها، وسط دعاوى قضائية تتهمها بانتهاك قوانين الخصوصية والشفافية، وصعوبة في تحديد حجم التوفير الفعلي أو حتى استمرار وجودها ككيان مركزي.

شملت إجراءات «دوغ» تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وتسريح جماعي للموظفين، ما أدى إلى اضطرابات في برامج المساعدات الإنسانية حول العالم.

وأشارت منظمات مثل الجمعية الدولية للإيدز (IAS) إلى أن قطع التمويل أدى إلى تراجع كبير في اختبارات وعلاجات فيروس نقص المناعة البشرية، مع تحذيرات من احتمال وفاة 14 مليون شخص إضافي خلال خمس سنوات إذا لم يُستأنف الدعم الأميركي.

ورغم تعهد «دوغ» بتتبع وفوراتها عبر موقع إلكتروني، إلا أن الأرقام المنشورة غير دقيقة أو مبالغ فيها، ولم يتم تحديثها منذ أشهر. كما أظهرت تقارير أن الوكالة تسببت في هدر إضافي بقيمة 21.7 مليار دولار نتيجة سياسات خاطئة، بينما انخفض عدد موظفي الحكومة بنسبة 9% خلال أقل من عام، وهو تراجع غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأثرت قرارات «دوغ» بشكل خاص على المساعدات الخارجية، حيث تسببت في توقف برامج غذائية وصحية، وارتفاع وفيات الأطفال دون سن الخامسة لأول مرة منذ عقود. كما واجهت الوكالة دعاوى قضائية عديدة تطالب بالكشف عن هيكلها وصلاحياتها، ولا تزال معظم القضايا عالقة في المحاكم، ما يكرس حالة الغموض حول أنشطتها.

وشهدت الوكالة تغييرات متكررة في قيادتها، مع مغادرة معظم كبار المسؤولين، بينما بقي بعضهم في مناصب حكومية أو عادوا إلى شركات ماسك. ورغم تراجع ماسك عن تصريحاته السابقة حول نجاح دوغ، إلا أن تأثيرها لا يزال ملموسًا في سياسات الحكومة الأميركية، خاصة في اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي وإجراءات تقشفية أثارت جدلاً واسعًا.