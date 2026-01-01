بورصة لندن تحقق أفضل أداء سنوي منذ 2009 وتتفوق على وول ستريت في 2025

جاء الأداء القياسي للبورصة البريطانية مدعومًا أيضًا بارتفاع أسعار المعادن النفيسة، إذ ارتفع الذهب بنسبة 65% في أقوى موجة صعود منذ عام 1979، في ظل مخاوف من التضخم والتقلبات الجيوسياسية، إلى جانب تراجع سعر الدولار الأميركي بنسبة 9% خلال العام

أنهت بورصة لندن عام 2025 على ارتفاع سنوي بنسبة 21.5% في مؤشر "فوتسي 100"، محققة أفضل أداء لها منذ عام 2009، ومتفوقة بذلك على مؤشرات الأسهم الأميركية. وبلغت مكاسب السوق البريطانية قرابة خمس قيمتها خلال العام، فيما ارتفع المؤشر العام للأسهم بنسبة 19.75%.

وتصدر سهم "فريسنيلو" قائمة الرابحين بارتفاع بلغ 450% مدفوعًا بارتفاع أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية، كما سجلت أسهم شركات التعدين والدفاع والطاقة مكاسب كبيرة، منها "إنديفور ماينينغ" (170%) و"أرتيل أفريكا" (210%)، إضافة إلى "بابكوك إنترناشونال" و"رولز رويس" اللتين استفادتا من زيادة الإنفاق الأوروبي على التسلح في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ورغم التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية خلال العام، ومنها هبوط حاد في نيسان/أبريل إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية واسعة ثم تعافٍ لاحق، إلا أن بورصات أوروبا وأميركا سجلت هي الأخرى مكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركي بنسبة 17% ومؤشر "ناسداك" بنسبة 21% تقريبًا.

وجاء الأداء القياسي للبورصة البريطانية مدعومًا أيضًا بارتفاع أسعار المعادن النفيسة، إذ ارتفع الذهب بنسبة 65% في أقوى موجة صعود منذ عام 1979، في ظل مخاوف من التضخم والتقلبات الجيوسياسية، إلى جانب تراجع سعر الدولار الأميركي بنسبة 9% خلال العام.

وأظهرت الأسواق الأوروبية، مثل مؤشر "ستوكس 600"، أداءً قويًا بدعم من سياسات التحفيز المالي الألمانية وتحسن بيانات الاقتصاد، بينما واجهت أسهم شركات كبرى مثل "أمازون" و"ميتا" نموًا محدودًا مقارنة بالرابحين الكبار من شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

