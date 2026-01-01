"تسلا" تنشر توقعات المحللين بانخفاض مبيعاتها في 2025

تسلا تتوقع انخفاض مبيعاتها في 2025 عن المستهدفات السابقة، وسط تحديات سياسية وسوقية، مع استمرار الفجوة بين التقديرات والأهداف المعلنة لإيلون ماسك...

أعلنت شركة تسلا عن توقعات جديدة لمبيعاتها تشير إلى انخفاض تسليمات السيارات في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مع توقعات بأن تظل المبيعات في السنوات المقبلة أقل بكثير من الأهداف التي حددها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك. ونشرت الشركة أرقامًا من محللين تتوقع أن تبلغ تسليمات الربع الرابع من 2025 نحو 423,000 سيارة، أي بانخفاض 16% عن نفس الفترة من 2024.

وتشير التقديرات إلى أن تسلا ستسلم 1.64 مليون سيارة في 2025، مقارنة بـ1.79 مليون في 2024، مع توقع ارتفاع التسليمات إلى 1.75 مليون في 2026 و3 ملايين في 2029. وكان ماسك قد أعلن في اجتماع للمساهمين في نوفمبر أن الشركة تهدف لإنتاج 4 ملايين سيارة سنويًا بحلول نهاية 2027.

ورغم أن قيمة أسهم تسلا تبلغ 1.4 تريليون دولار، أي أكثر من قيمة 30 شركة سيارات مجتمعة، إلا أن إنتاجها لا يتجاوز خمس إنتاج تويوتا اليابانية. ويعتمد جزء كبير من تقييم تسلا على آمال المستثمرين في أن تقود الشركة قطاع القيادة الذاتية والروبوتات.

واجهت تسلا عامًا صعبًا جزئيًا بسبب رفض بعض المستهلكين لمواقف ماسك السياسية اليمينية. ففي 2024، كان ماسك أكبر داعم مالي لحملة دونالد ترامب الانتخابية، ثم أطلق مبادرة لخفض الإنفاق الحكومي. غير أن تحالفه مع الرئيس الأميركي لم يستمر، إذ ألغى ترامب دعمًا بقيمة 7,500 دولار لكل سيارة كهربائية وخفف اللوائح الداعمة للقطاع.

التقديرات التي نشرتها تسلا هذا الأسبوع أقل من توقعات جهات أخرى، حيث تشير بيانات بلومبرغ إلى إمكانية تسليم 440,907 سيارة في الربع الرابع. وغالبًا ما تؤثر نتائج المبيعات على حركة أسهم الشركة، إذ يؤدي تجاوز التوقعات إلى ارتفاع الأسعار والعكس صحيح.

أما بالنسبة للسنوات المقبلة، فالتوقعات أقل بكثير من أهداف ماسك المعلنة، حيث كان قد صرح بأن الشركة تسعى لزيادة الإنتاج بنسبة 50% بحلول نهاية 2026 والوصول إلى 4 ملايين سيارة في 2027، لكن التقديرات تشير إلى بلوغ 3 ملايين فقط في 2029. وفي نوفمبر، وافق المساهمون على خطة تعويض بقيمة تريليون دولار لماسك، مشروطة بتسليم 20 مليون سيارة، منها 10 ملايين مزودة باشتراك نشط في برنامج القيادة الذاتية الكاملة.