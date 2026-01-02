إيلون ماسك في 2025: مكاسب تاريخية وجدل عالمي واسع

إيلون ماسك يحقق مكاسب مالية ضخمة في 2025 رغم أزمات سياسية واحتجاجات ضد تسلا، ويظل شخصية مثيرة للجدل عالميًا.

شهد عام 2025 سلسلة من الأحداث المثيرة حول إيلون ماسك، الذي بدأ العام إلى جانب دونالد ترامب في واشنطن، ليصبح لاحقًا محور جدل عالمي بسبب تصرفاته وتصريحاته.

أثار ماسك موجة انتقادات واسعة بعد ظهوره في حفل تنصيب ترامب بإيماءات اعتبرها كثيرون تحية نازية، كما دافع بقوة عن موظف شاب وأثار الجدل حول حياته الشخصية، بما في ذلك نزاعات قضائية حول حضانة أطفاله.

على الصعيد المهني، حقق ماسك مكاسب ضخمة من خلال عقود حكومية جديدة وتوسيع أعمال سبيس إكس، في حين واجهت تسلا تراجعًا حادًا في المبيعات واحتجاجات واسعة وحوادث متكررة لسياراتها. ورغم ذلك، وافق المساهمون على حزمة مكافآت ضخمة قد تجعله أول تريليونير في العالم.

سياسيًا، تولى ماسك قيادة مكتب حكومي جديد (Doge) مكلف بإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية، ما أدى إلى تسريح جماعي للموظفين وإلغاء برامج مساعدات إنسانية، الأمر الذي أثار دعاوى قضائية وانتقادات حقوقية. علاقته مع ترامب شهدت تقلبات حادة، إذ انتهت بمواجهة علنية واتهامات متبادلة، قبل أن تعود العلاقات للهدوء جزئيًا في نهاية العام.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، استحوذت xAI على منصة X، وواجه روبوت الدردشة Grok انتقادات بسبب نشره لمعلومات مضللة وخطاب كراهية، رغم حصول الشركة على عقود حكومية.

كما واجهت منشآت xAI اتهامات بتلويث أحياء سكنية في ممفيس. أما Neuralink، فقد واصلت تجاربها على شرائح الدماغ وأعلنت عن عمليات زرع ناجحة.

وغادر العديد من كبار التنفيذيين شركات ماسك خلال العام، وسط أزمات متلاحقة وصراعات علنية مع شخصيات سياسية وإعلامية. كما تصاعدت خلافاته مع حكومات وشخصيات بارزة، من بينها رئيس وزراء بريطانيا وكبار المسؤولين في إدارة ترامب، بالإضافة إلى نزاعاته المستمرة مع سام ألتمان وشركة OpenAI.