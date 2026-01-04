ترامب يشترط على شركات أميركية العودة لفنزويلا لنيل تعويضات

قال المسؤولون إن إدارة ترامب أبلغت مدراء شركات النفط أن "الشركات الراغبة بالحصول على تعويضات عن منصات الحفر وخطوط الأنابيب وغيرها من الأصول المصادرة يجب أن تكون مستعدة للعودة إلى الأرض لإعادة بناء البنية التحتية النفطية المنهارة في فنزويلا".

ذكرت مجلة "بوليتيكو" أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تستعد لتقديم دعم لشركات نفط أميركية تنتظر تعويضات عن أصول صودرت منها في فنزويلا قبل سنوات، مقابل عودتها إلى البلاد والقيام باستثمارات ضخمة في قطاع النفط.

ونقلت المجلة عن مسؤولين تأكيدهم أن حصول شركات النفط الأميركية على التعويضات تم ربطه بشروط وضعتها إدارة ترامب.

والسبت، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شن عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

ونشرت وزارة العدل الأميركية وثيقة اتهامات ضد مادورو وزوجته سيليا فلوريس، تتهم مادورو بـ "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية لسنوات"، وأنه "تعاون مع أخطر تجار وإرهابيي المخدرات في العالم".

وقال المسؤولون إن إدارة ترامب أبلغت مدراء شركات النفط أن "الشركات الراغبة بالحصول على تعويضات عن منصات الحفر وخطوط الأنابيب وغيرها من الأصول المصادرة يجب أن تكون مستعدة للعودة إلى الأرض لإعادة بناء البنية التحتية النفطية المنهارة في فنزويلا".

وأوضحت المجلة أن ممثلي القطاع ينظرون بحذر إلى الدعم المشروط لإدارة ترامب في ظل حالة عدم اليقين السياسي والمخاطر الأمنية، فضلًا عن التدهور الشديد في البنية التحتية داخل فنزويلا.

بدوره، قال مسؤول في قطاع النفط: "الرسالة واضحة، إذا كنتم تريدون تعويضات، فعليكم العودة إلى الميدان"، لافتًا أن هذا العرض مطروح على الطاولة منذ نحو عشرة أيام.

من جانبه، قال مدير في إحدى الشركات: "هل تستطيع الولايات المتحدة إقناع شركات النفط الأمريكية بالتوجه إلى فنزويلا؟ ربما"، مضيفًا أن ذلك لن يكون ممكنًا إلا في حال تمكنت هذه الشركات من إبرام عقود مباشرة مع الحكومة الأمريكية.

وعلى الرغم من امتلاك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، فإنها تنتج دون إمكاناتها بكثير، نتيجة تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية، ونقص الاستثمارات.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تمتلك فنزويلا نحو 303 مليارات برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، لتكون الأكبر عالميًا اعتبارًا من عام 2023.

وكان ترامب قال أمس السبت: "سندخل شركات النفط الأميركية العملاقة إلى (فنزويلا)، وستنفق مليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية للنفط، ثم تبدأ في تحقيق عائدات مالية للبلاد".

وصرح ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق "انتقال آمن ومناسب ومعقول" للسلطة هناك.

