توقعات اقتصادية عالمية لعام 2026: مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي واضطراب الفيدرالي

يترقب المستثمرون استمرار صعود الأسواق المالية العالمية خلال عام 2026، رغم التحذيرات من انفجار محتمل لـ"فقاعة" الذكاء الاصطناعي وتصاعد القلق من تدخلات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سياسات الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر استطلاع حديث أن 57% من المستثمرين والمحللين يعتبرون هبوط تقييمات شركات التكنولوجيا وتراجع الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي أكبر تهديد لاستقرار الأسواق في العام الجديد.

كما عبر المشاركون في الاستطلاع عن قلقهم من احتمال تعيين ترمب رئيسًا جديدًا للفيدرالي يدفع بقوة نحو خفض أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق.

وتبقى المخاوف من أزمات في أسواق التمويل الخاصة، خاصة في ظل التحذيرات من "مصارف الظل" والديون عالية المخاطر.

ورغم هذه التحديات، تتوقع مؤسسات مالية كبرى مثل UBS وDeutsche Bank استمرار صعود الأسهم الأميركية والأوروبية والصينية خلال 2026، مدعومة بتوقعات بنمو أرباح الشركات وتراجع التضخم.

وأظهر استطلاع آخر أن غالبية المستثمرين الأفراد في بريطانيا متفائلون باستمرار موجة الصعود، بينما يُتوقع أن تسجل توزيعات أرباح مؤشر "فوتسي 100" رقمًا قياسيًا جديدًا.

أما على صعيد التكنولوجيا، فيرتبط مصير الأسواق بمدى قدرة شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى على تبرير التقييمات المرتفعة من خلال تعزيز الإنتاجية، في وقت يُحذر فيه خبراء من هشاشة القطاع نتيجة التشابك المالي بين الشركات والموردين.

وتتوقع التقديرات أن يصل الإنفاق العالمي على استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى 4.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، فيما يرجح استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.8%، مع توقع أداء قوي للاقتصاد الأميركي والصيني واستقرار في أوروبا رغم تصاعد التحديات الجيوسياسية والتجارية.