أسعار النفط تتأرجح والتكنولوجيا ترفع بورصتي طوكيو وسيول

تراجعت أسعار النفط العالمية في الأسواق الآسيوية الاثنين وسط ترقّب السوق لتأثير العملية الأميركية في فنزويلا، بينما شهدت بورصتا طوكيو وسيول ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعًا بأسهم قطاع التكنولوجيا.

النفط يتأرجح وسط ترقب السوق لوضع فنزويلا

تراجعت أسعار النفط بنحو 1% الاثنين في مستهل التعاملات الآسيوية، عقب إلقاء القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أميركية، وفي ظل نية واشنطن استغلال الاحتياطات الضخمة من النفط الخام في البلاد.

ثم حدّت الأسعار من خسائرها واستقرت موقتًا قبل أن تعاود الهبوط.

قرابة الساعة 06,35 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0,66% إلى 56,94 دولارا، وتراجع سعر برميل خام برنت من بحر الشمال بنسبة 0,56% إلى 60,41 دولارا.

وبعد الضربات الأميركية على فنزويلا وإلقاء القبض على رئيسها، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنّه سيسمح لشركات النفط الأميركية بالتوجه إلى فنزويلا لاستغلال احتياطاتها الهائلة من النفط.

تملك كراكاس أكبر احتياطات نفط مثبتة في العالم، متقدمة على السعودية وإيران. مع ذلك، يُعتبر الإنتاج منخفضًا ويُقدَّر بنحو مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 3,5 ملايين برميل يوميًا قبل 25 عامًا، وهو ما يُمثّل نحو 1% فقط من إمدادات النفط الخام العالمية في سوق مُشبعة أصلا.

يقول روب ثوميل من شركة "تورتس كابيتال مانجمنت": "لا يزال وضع سوق النفط العالمي على حاله، إذ تتعرض الأسعار لضغوط بسبب فائض العرض، ولا تُغيّر الأحداث الجارية في فنزويلا من هذا الواقع".

ويضيف أن المنشآت الفنزويلية لا تزال في الوقت الراهن "تعمل بكفاءة وقادرة على تصدير النفط"، من دون أن يستبعد ارتفاع الأسعار لاحقا في حال حدوث انخفاض "موقت" في إنتاج البلاد.

وقد يؤثر ذلك على الصين التي تشير التقديرات إلى أنها تشتري 80% من النفط الخام الفنزويلي عبر ماليزيا.

أما بالنسبة إلى المبادرة الأميركية لاستغلال احتياطات فنزويلا الهائلة، فقد تؤثر سلبًا على الأسعار على المدى البعيد. ويشير كايل رودًا من موقع "كابيتال دوت كوم" إلى أنّ "هذه العملية ستكون طويلة نظرًا لتوقف القطاع، وتقادم المنشآت، ونقص الموارد البشرية ورؤوس المال، كما أنّ هذه الإمدادات لن تكون متاحة لسنوات عدة".

يقول ستيفن إينس من شركة "إس بي آي" لإدارة الأصول "قد يستغرق إعادة تأهيل قطاع النفط الفنزويلي سنوات، لكن مجرد احتمال توفر إمدادات مستقبلية كافٍ لكبح جماح الأسعار في سوق تعاني أصلا من فائض".

ويضيف "يقيّم الوسطاء عاملين متناقضين. من جهة، يبرر عدم الاستقرار الجيوسياسي في أميركا اللاتينية زيادة في الأسعار لتعويض المخاطر. ومن جهة أخرى، يعمل احتمال عودة الاستفادة من الاحتياطات الضخمة في فنزويلا في الاتجاه المعاكس"، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

أداء قوي لبورصتي طوكيو وسيول

افتتحت بورصة طوكيو عام 2026 بأداء قوي في أول يوم تداول لها الاثنين، متجاهلة التوترات الجيوسياسية، إذ أغلق مؤشر نيكاي على قفزة بنسبة 2,96% عند 51832,80 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 2,01% إلى 3477,52 نقطة.

وفي سيول، صعد مؤشر كوسبي بنسبة 3,43%. وقفز مؤشر تايبيه بنسبة 2,57%، بينما استقر مؤشر سيدني. وعند قرابة الساعة 6,35 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0,10%.

ويُعزى هذا الارتفاع الكبير في أسواق طوكيو وسيول وتايبيه إلى ازدهار أسهم قطاع التكنولوجيا، على خلفية طفرة الذكاء الاصطناعي التي شهدها العام الماضي.

في سيول، ارتفعت أسهم عملاقي صناعة الرقائق الإلكترونية "سامسونغ إلكترونكس" (+7,4%) و"إس كاي هاينكس" (+2,4%)، بشكل متزامن. وفي طوكيو، ارتفعت أسهم شركة "سوفت بنك" للاستثمار في التكنولوجيا بنسبة 4,88%، بينما حققت أسهم شركة "طوكيو إلكترون" المتخصصة في صناعة الرقائق، ارتفاعًا بـ7,60%.

وفي تايبيه، ارتفعت أسهم شركة "تي إس إم سي" الرائدة في تصنيع أشباه الموصلات المتطورة بنسبة 5,36%.

يُتوقَّع أن يكون 2026 عامًا واعدًا مع توقعات باستمرار الطلب على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. وعلى الصعيد الوطني في اليابان، من المتوقع أن تدعم الزيادات المرجوة في الأجور وحزمة التحفيز الضخمة التي أُطلقت في نهاية عام 2025 البورصة، بحسب خبراء "توكاي طوكيو إنتليجنس".

وأثارت أسهم الشركات المصنّعة لمعدات الدفاع حماسة السوق، مستفيدة من عدم الاستقرار في فنزويلا، كما هو الحال مع شركة "ام اتش آي" اليابانية التي ارتفعت أسهمها بنسبة 8,38%.

ارتفاع سعر الذهب

قفز سعر الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا في ظل التوترات الجيوسياسية، بنسبة 2,11% ليصل إلى 4423 دولارا للأونصة قرابة الساعة 6,35 بتوقيت غرينتش.

وفي سوق العملات الأجنبية، انخفض الين الياباني بنسبة 0,13% ليصل إلى 157,05 ينا للدولار.