حاكم بنك فرنسا يحذر من "اختناق" مالي جراء عجز الموازنة

أعرب حاكم بنك فرنسا، السبت، عن خشيته من أن "تختنق" البلاد إذا فشلت في خفض عجز موازنتها، ودعا إلى "تسويات" بين الأفرقاء السياسيين.

وقال فرنسوا فيلروا دو غالو عبر إذاعة "فرانس إنتر" إن "فرنسا ليست معرضة لخطر الإفلاس، بل لخطر الاختناق على عدة أبعاد: اختناق مالي... واختناق اقتصادي... وبين الأجيال لأننا بصدد اختيار كبار السن على حساب الشباب" عبر "زيادة الإنفاق على التقاعد ومفاقمة العجز" في الموازنة.

ودعا إلى "تجاوز المشاحنات والاستعراض، وإيجاد تسويات حقيقية"، في وقت تتعرض الحكومة مجددًا لخطر إسقاطها عبر طرح مقترحات لحجب الثقة في البرلمان وسط الصعوبات في الاتفاق على الموازنة.

وشدد حاكم المركزي الفرنسي على أنه "من المهم للغاية أن تكون هناك موازنة للعام 2026" يكون "الحد الأقصى (لعجزها العام) 5٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي" لتجنب "المنطقة الحمراء من الخطر".

وأضاف فيلروا دو غالو أن ذلك يتطلب "تثبيت الإنفاق" و"التعامل بحكمة مع الضرائب".

واعتبر أن ذلك يمر عبر "الاعتراف بأنه لم يعد لدينا أموال لخفض الضرائب وأن هناك تدابير عادلة معينة ضرورية"، مثل تمديد الضريبة الإضافية على الشركات الكبرى والتي لا يتفق عليها البرلمانيون من اليمين واليسار.