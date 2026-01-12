النفط يتراجع مع هدوء المخاوف بشأن إيران وترقب استئناف صادرات فنزويلا

تستعد فنزويلا لاستئناف صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة، حيث أشار مسؤولون أميركيون إلى تسليم شحنة تصل إلى 50 مليون برميل من النفط بعد الاستيلاء على السلطة في كراكاس...

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين بعدما أعلنت إيران سيطرتها "الكاملة" على الأوضاع عقب احتجاجات دامية مطلع الأسبوع، مما خفف من المخاوف حول تعطل الإمدادات، في حين يقيّم المستثمرون جهود استئناف صادرات النفط الفنزويلية بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وسجّل خام برنت 63.25 دولارًا للبرميل بانخفاض تسعة سنتات، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات إلى 59.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش. وجاء هذا التراجع بعد ارتفاع قوي للنفط بأكثر من 3% الأسبوع الماضي نتيجة تصاعد التوترات في إيران.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الوضع "تحت السيطرة الكاملة" بعد موجة العنف، معتبرًا أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب شجعت "الإرهابيين" على استهداف المتظاهرين وقوات الأمن، حسب تعبيره. وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل أكثر من 500 شخص بحسب منظمات حقوقية.

وعلى صعيد آخر، تستعد فنزويلا لاستئناف صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة، حيث أشار مسؤولون أميركيون إلى تسليم شحنة تصل إلى 50 مليون برميل من النفط بعد الاستيلاء على السلطة في كراكاس، مما دفع شركات النفط العالمية للتحرك سريعًا لتأمين عمليات النقل من الموانئ الفنزويلية المتضررة.

ويراقب المستثمرون أيضًا مخاطر اضطراب الإمدادات من روسيا بسبب الهجمات الأوكرانية والعقوبات الأميركية المحتملة، في حين تتوقع مؤسسات الأسواق أن تظل الأسعار ضمن نطاق محدود ما لم يحدث تعطل كبير في الإمدادات أو انتعاش قوي في الطلب العالمي.

