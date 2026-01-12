بانتظار عقد من وزارة الدفاع: 3 آلاف وظيفة مهددة في بريطانيا

بحسب مصادر مطلعة، فإن أي تأخير بعد هذا الموعد قد يفرض إعادة إطلاق المناقصة من جديد، نظرًا لاعتماد السعر على سلاسل التوريد الحالية، ما يزيد من المخاطر على استمرارية الموقع والوظائف المرتبطة به...

حذّرت مصادر صناعية من أن نحو 3 آلاف وظيفة في قطاع الصناعات العسكرية البريطانية باتت مهددة، ما لم توقّع وزارة الدفاع عقدًا طال انتظاره لشراء مروحيات عسكرية جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويخشى العاملون المهرة في شركة «ليوناردو هليكوبترز» إغلاق مصنعها في مدينة يوفيل بمقاطعة سومرست مع نهاية آذار/مارس، في حال استمرار تأخير القرار الحكومي.

وتُعد منشأة يوفيل آخر مصنع بريطاني لتجميع المروحيات العسكرية، وكانت «ليوناردو» العارض الوحيد لعقد «المروحية المتوسطة الجديدة» بقيمة مليار جنيه إسترليني، الذي أُطلق في شباط/فبراير 2024.

إلا أن التأخر في حسم الصفقة يضع مستقبل المصنع على المحك، خصوصًا أن العرض النهائي للشركة ينتهي سريانه في آذار/مارس.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن أي تأخير بعد هذا الموعد قد يفرض إعادة إطلاق المناقصة من جديد، نظرًا لاعتماد السعر على سلاسل التوريد الحالية، ما يزيد من المخاطر على استمرارية الموقع والوظائف المرتبطة به.

وأشارت إلى أن الشركة تحتاج إلى تأكيد رسمي بحصولها على العقد قبل نهاية كانون الثاني/يناير للوفاء بالمتطلبات الزمنية.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"ليوناردو"، روبرتو تشينغولاني، قد حذّر في مراسلات رسمية من أن أي تأجيل إضافي أو إلغاء للبرنامج سيدفع الشركة إلى إعادة تقييم وجودها الاستثماري في بريطانيا. من جهتها، دعت نقابة «يونايت» الحكومة إلى وضع حد لحالة الغموض وتسريع توقيع العقد لحماية الوظائف والخبرة الصناعية.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعمل على إعداد خطة استثمار دفاعية شاملة، في ظل ارتفاع ميزانية الدفاع وتزايد التحديات الأمنية، لكنها لم تحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن عقد المروحيات.