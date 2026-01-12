لأول مرة: الذهب يتجاوز 4600 دولار للأوقية والفضة تسجل أعلى مستوياتها التاريخية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% ليصل إلى 4584.74 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش، محققًا مستوى قياسيًا بلغ 4600.33 دولار في وقت سابق من الجلسة...

سجّل سعر الذهب قفزة تاريخية بتجاوزه 4600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى، اليوم الاثنين، وسط تزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد الضبابية الجيوسياسية وفتح تحقيق جنائي بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% ليصل إلى 4584.74 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش، محققًا مستوى قياسيًا بلغ 4600.33 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 2.1% إلى 4595.30 دولار.

وأرجع محللون هذه الارتفاعات إلى التوترات المتصاعدة في إيران، وتهديدات طهران بالرد على أي ضربة أميركية، بالإضافة إلى ضغوط سياسية غير مسبوقة على الاحتياطي الفدرالي في ظل تهديد إدارة ترامب لرئيسه جيروم باول باتهامات جنائية عقب شهادته في الكونغرس، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدولار والعقود الآجلة للأسهم الأميركية.

وفي سياق متصل، عدّل بنك "جولدمان ساكس" توقعاته بشأن خفض أسعار الفائدة في أميركا، متوقعًا تخفيضين بواقع 25 نقطة أساس في يونيو وسبتمبر 2026 بدلاً من تحركات كانت متوقعة في مارس ويونيو.

أما الفضة فقد سجلت ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 5.1% إلى 84.06 دولار للأوقية، بعدما لامست 84.60 دولار، فيما صعد البلاتين 3.3% إلى 2348.74 دولار للأوقية وبلغ البلاديوم 1864.19 دولار بزيادة قدرها 2.7%.