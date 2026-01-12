هل بدأ قطاع السياحة الإسرائيلي بالتعافي؟

تشير المؤشرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى بداية تعافٍ في قطاع السياحة الوافدة إلى إسرائيل، بعد تعطل شبه تام مع اندلاع الحرب على غزة في عام 2023، وتعافٍ محدود خلال عام 2024...

وفقًا لتقرير دائرة الإحصاء المركزية الصادر في 6 كانون الثاني/يناير 2026، شهد قطاع السياحة في إسرائيل خلال عام 2025 تعافيًا جزئيًا في أعداد الزوّار، إذ سُجِّلت زيادة بنسبة 37.8٪؜ في عدد الدخولات مقارنة بعام 2024، الذي تضرّرت فيه السياحة الوافدة بشكل حاد في أعقاب الحرب.

ومع ذلك، تُظهر المعطيات أن هذا التحسّن لا يزال محدودًا، حيث بقي عدد الدخولات في عام 2025 أقل بنسبة 58.5٪؜ مقارنة بعام 2023، وهو العام الذي استمرّت خلاله وتيرة التعافي من أزمة جائحة كورونا إلى حين اندلاع الحرب.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الزوّار الذين دخلوا إسرائيل في عام 2025 نحو 1.34 مليون زائر، مقارنة بـ 974 ألف زائر في عام 2024، و3.24 ملايين زائر في عام 2023. وشملت هذه الأرقام 1.32 مليون دخول سياحي، إلى جانب 24.9 ألف دخول لزوّار اليوم الواحد.

أما من حيث بلدان المنشأ، فقد شكّلت الزيارات القادمة من الولايات المتحدة 33.5٪؜ من إجمالي الدخولات في عام 2025، تلتها فرنسا بنسبة 13.2٪؜، ثم المملكة المتحدة بنسبة 7.8٪؜، وروسيا بنسبة 5.6٪؜.

وعلى الرغم من أن شهر كانون الأول/ديسمبر يُعد في السنوات العادية من ذروة مواسم السياحة إلى إسرائيل بفعل الأعياد المسيحية، فقد سُجِّل في كانون الأول/ديسمبر 2025 دخول 142.4 ألف زائر فقط، من بينهم 138.8 ألف دخول سياحي و3.6 آلاف دخول لزوّار اليوم الواحد.

الدخول عبر الجو

يُظهر تحليل البيانات المعدَّلة موسميًا لدخول السياح عبر الجو أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (تشرين الأول/أكتوبر – كانون الأول/ديسمبر 2025) سُجِّل، بالمعدل، دخول 129.2 ألف سائح شهريًا، مقارنةً بـ 102.0 ألف سائح شهريًا خلال الأشهر الثلاثة التي سبقتها (تموز/يوليو – أيلول/سبتمبر 2025)، أي بزيادة تقدَّر بنحو 26٪؜ في عدد الدخولات إلى إسرائيل.

ومن تحليل الاتجاه العام، يتبيّن أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة سُجِّلت زيادة شهرية بنسبة 6.2٪؜ بالمعدل، مقابل زيادة شهرية أقل بلغت 4.7٪؜ خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ما يشير إلى تسارع نسبي في وتيرة التعافي خلال نهاية عام 2025.

تشير المؤشرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى بداية تعافٍ في قطاع السياحة الوافدة إلى إسرائيل، بعد تعطل شبه تام مع اندلاع الحرب على غزة في عام 2023، وتعافٍ محدود خلال عام 2024.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ضوء الوزن الاقتصادي لقطاع السياحة، الذي أسهم بنحو 2.5٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويوفّر قرابة 150 ألف وظيفة مباشرة، أي ما نسبته 3.8٪؜ من إجمالي الوظائف في سوق العمل، فضلًا عن كونه محرّكًا للنمو الاقتصادي ومصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية.

غير أن هذا التفاؤل الحذر بإمكانية بدء ترميم قطاع السياحة في إسرائيل يبقى رهين التطورات الأمنية والعسكرية، واحتمالات استئناف الحرب، ولا سيما في ظل التهديدات الإسرائيلية الأخيرة تجاه إيران، وما قد يترتب عليها من تداعيات مباشرة على حركة السياحة.