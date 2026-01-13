مرحلة جني أرباح: الذهب يتراجع بعد اجتيازه مستوى 4600 دولار

كان الذهب قد ارتفع بأكثر من 2% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4629.94 دولار في الجلسة السابقة، بعدما فتحت إدارة ترامب تحقيقًا جنائيًا مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول....

تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما أقدم المستثمرون على جني الأرباح عقب يوم من تجاوزه مستوى 4600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى على الإطلاق، في ظل عمليات جني أرباح تزامنت مع تفاقم حالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4593.81 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% إلى 4587.10 دولار.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»، إن «بعض المستثمرين ربما يقومون بجني الأرباح على المدى القصير، لكن كما رأينا بالأمس، يمكن استغلال الانخفاض خلال ساعات التداول في آسيا بسرعة كبيرة».

وكان الذهب قد ارتفع بأكثر من 2% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4629.94 دولار في الجلسة السابقة، بعدما فتحت إدارة ترامب تحقيقًا جنائيًا مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول.

ومما فاقم حدة المخاوف الجيوسياسية، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران ستواجه رسومًا جمركية بنسبة 25% على تجارتها مع الولايات المتحدة، في وقت تدرس فيه واشنطن خيارات الرد على حملة القمع التي تواجه أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات في إيران، البلد المصدّر للنفط.

وتأتي الاضطرابات في إيران في وقت يستعرض فيه ترامب قوة الولايات المتحدة دوليًا عقب احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وبالتزامن مع حديثه عن السعي إلى الاستحواذ على غرينلاند، سواء عبر الشراء أو بالقوة.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدًا إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة، وكذلك خلال فترات الضبابية الجيوسياسية أو الاقتصادية.

ورفع «سيتي بنك» توقعاته لأسعار الذهب خلال ثلاثة أشهر إلى 5000 دولار للأوقية، وللفضة إلى 100 دولار للأوقية، مشيرًا إلى زخم استثماري قوي وتعدد العوامل الداعمة للصعود، التي يُرجَّح استمرارها خلال الربع الأول من العام.

وقال البنك في مذكرة: «ربما تتفاقم بشكل طفيف على المدى القصير حالات النقص المستمرة في السوق الفعلية للفضة ومعادن مجموعة البلاتين، بسبب احتمال تأخر قرارات الرسوم الجمركية بموجب المادة 232، ما يشكل في نهاية المطاف مخاطر مزدوجة كبيرة على تدفقات التجارة والأسعار».

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 84.86 دولار للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولار، أمس الاثنين.