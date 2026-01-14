العجز الأميركي العام يتراجع نهاية 2025 بفضل الرسوم الجمركية

القضاء الأميركي ينظر في قانونية قسم كبير من هذه الرسوم. ويخشى ترامب أن تعمد المحكمة العليا الى إلغائها، الأمر الذي سيجبر وزارة الخزانة على سداد هذه المبالغ...

تراجع العجز الأميركي العام خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة من العام الفائت، ويعزى ذلك جزئيا إلى عائدات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بحسب وثائق رسمية نشرت الثلاثاء.

وأوردت وزارة الخزانة الاميركية أنه من تشرين الاول/أكتوبر الى كانون الأول/ديسمبر، بلغ العجز 602 مليار دولار، متراجعًا بنسبة 15 في المئة قياسًا بما كان عليه قبل عام، أي ما يوازي 109 مليارات دولار.

وتمثل هذه الأشهر في الولايات المتحدة الفصل الأول من العام المالي 2026.

ومن بين العائدات خصوصًا، زيادة المبالغ الناتجة من الرسوم الجمركية. فقد ارتفعت من 23 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2024، قبل عودة ترامب الى البيت الابيض، الى 94 مليارًا خلال الفترة نفسها من 2025.

وهذا يعني أنها تضاعفت اربع مرات، "خصوصًا بسبب رفع الرسوم الجمركية" من جانب الحكومة، بحسب مسؤول في وزارة الخزانة.

وفرض ترامب منذ عام حزمة من الرسوم على الواردات تحت شعار حماية الأمن القومي وخفض العجز العام.

لكن القضاء الأميركي ينظر في قانونية قسم كبير من هذه الرسوم. ويخشى ترامب أن تعمد المحكمة العليا الى إلغائها، الأمر الذي سيجبر وزارة الخزانة على سداد هذه المبالغ.