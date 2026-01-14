الفائض التجاري الصيني يسجل رقمًا قياسيًا في 2025

حققت صادرات الصناعات الأعلى قيمة مثل أشباه الموصلات والسيارات والسفن نموًا فاق 20% خلال العام، مقابل تراجع لصادرات الألعاب والأحذية والملابس...

ارتفع فائض الصين التجاري إلى 1.2 تريليون دولار خلال عام 2025، محققًا مستوى قياسيًا جديدًا بدعم من انتعاش غير متوقع في الصادرات بنهاية العام، رغم استمرار تراجع المبيعات إلى الولايات المتحدة.

وارتفعت الصادرات بنسبة 6.6% في كانون الأول/ديسمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزة جميع التوقعات، في حين صعدت الواردات 5.7%، ليبلغ فائض الشهر 114 مليار دولار، وهو الأعلى منذ ستة أشهر.

ويعكس اتساع الفائض اختلال التوازن بين قوة التصنيع وضعف الاستهلاك المحلي، حيث يواصل الركود العقاري وتراجع الاستثمار الضغط على الطلب الداخلي، بينما تعزز الشركات الصينية حضورها في أسواق جديدة تعويضًا عن هبوط الشحنات إلى أميركا بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعًا سنويًا بنسبة 20%، في حين نمت الشحنات إلى أفريقيا بنسبة 26%، وإلى دول آسيان 13%، وإلى الاتحاد الأوروبي 8%، وأميركا اللاتينية 7%.

ويرى خبراء اقتصاد أن مرونة الصادرات الصينية ستستمر بدعم الطلب العالمي وتنافسية الأسعار، ما لم تؤدِّ التوترات التجارية الجديدة، خاصة بعد فرض رسوم أميركية على سلع من دول متعاملة مع إيران، إلى تقويض الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين.

وحذّر مسؤولون صينيون من مخاطر خارجية تهدد استمرار زخم التجارة، مثل تباطؤ النمو العالمي وتصاعد النزاعات التجارية مع الشركاء الرئيسيين.

وفي إطار احتواء هذه المخاطر، أعلنت الحكومة إلغاء إعفاءات ضريبة التصدير لمئات المنتجات اعتبارًا من نيسان/أبريل، وخفض صادرات بعض السلع للحد من الطاقة الإنتاجية الزائدة.

ويرى محللون أن تعزيز الطلب المحلي ودعم الواردات باتا ضروريين لاستدامة التعاون التجاري وتفادي الضغوط الحمائية في الأسواق الدولية.