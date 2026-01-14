"نتفليكس" تسرّع صفقة الاستحواذ على "وارنر براذرز" بعرض نقدي كامل

بحسب تقارير بلومبرغ، يسعى هذا التغيير إلى جعل العرض أكثر جاذبية وسرعة لمساهمي "وارنر براذرز"، خاصة في ظل تصاعد المنافسة مع "باراماونت" التي تقدمت بعرض قيمته 108.4 مليار دولار مدعوم بضمان شخصي بقيمة 40 مليار دولار من مؤسس "أوراكل"...

تستعد شركة "نتفليكس" لتقديم عرض نقدي بالكامل بقيمة 83 مليار دولار للاستحواذ على استوديوهات وخدمات البث التابعة لـ"وارنر براذرز" (WBD)، في خطوة تهدف إلى تسريع الصفقة ومواجهة عرض استحواذ عدائي منافس تقدمت به "باراماونت سكاي دانس".

وبحسب تقارير بلومبرغ، يسعى هذا التغيير إلى جعل العرض أكثر جاذبية وسرعة لمساهمي "وارنر براذرز"، خاصة في ظل تصاعد المنافسة مع "باراماونت" التي تقدمت بعرض قيمته 108.4 مليار دولار مدعوم بضمان شخصي بقيمة 40 مليار دولار من مؤسس "أوراكل" لاري إليسون.

وكانت "وارنر براذرز" قد طلبت سابقًا من مساهميها رفض عرض "باراماونت معتبرة أنه "غير كافٍ" ويعتمد بشكل كبير على الديون.

من المتوقع أن تسيطر "نتفليكس" بموجب الصفقة على أبرز أصول "وارنر براذرز"، بما فيها استوديو "وارنر براذرز" الشهير بسلاسل "هاري بوتر" و"سوبرمان" و"باتمان"، إضافة إلى قنوات "إتش بي أو" التي تحتضن أعمالاً مثل "صراع العروش" و"الخلافة".

ولاقى الاستحواذ المقترح اعتراضات من سياسيين أميركيين وأوساط في صناعة الترفيه خشية احتكار قرابة نصف سوق البث العالمي من قبل عملاق إعلامي واحد.

جاء عرض "نتفليكس" الأصلي ليمنح مساهمي "وارنر براذرز" مبلغ 23.25 دولارًا للسهم نقدًا مع أسهم في "نتفليكس" وحصة في العمليات الدولية لـ"وارنر براذرز" التي تشمل "سي إن إن" و"كرتون نتوورك" و"ديسكفري"، وهي أصول لا تدخل ضمن الصفقة.

ورغم الاتفاق المبدئي مع "نتفليكس"، تواصل "باراماونت محاولاتها لعرقلة الصفقة عبر ترشيح أعضاء لمجلس إدارة "وارنر براذرز" للتصويت ضدها، في حين سجلت أسهم "وارنر براذرز" ارتفاعًا بنسبة 1.6% عقب الأنباء عن تحول العرض إلى نقدي بالكامل.