تراجع أسعار النفط بعد تصريحات ترامب بشأن إيران

انخفضت أسعار النفط بنحو 3%، الخميس، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث فيها عن توقف عمليات قتل المتظاهرين في إيران، ما خفف من مخاوف الأسواق بشأن اضطراب الإمدادات في ظل التوترات الجيوسياسية.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، على خلفية انحسار المخاوف المرتبطة باحتمالات عدم الاستقرار في إيران، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3% ليصل إلى 60.16 دولارًا للبرميل، في حين تراجع سعر خام برنت بنسبة 2.93% إلى 64.57 دولارًا للبرميل، وذلك بعد أن قال ترامب إنه تلقّى إفادة تفيد بوقف عمليات قتل المتظاهرين في إيران.

ورداً على سؤال وجهه صحافي داخل المكتب البيضوي حول ما إذا كان الخيار العسكري الأميركي قد استُبعد، قال ترامب: "سنراقب الوضع ونرى كيف تسير الأمور".

وأوضح ترامب أنه أُبلغ "من مصدر ثقة" بأن "القتل يتوقف في إيران. وقد توقف... ولا توجد إعدامات مخطط لها"، على حد تعبيره.

وكان ترامب قد تحدث خلال الأيام الأخيرة عن إمكانية تقديم "مساعدة" للشعب الإيراني في مواجهة "حملة القمع التي تشنها السلطات"، والتي تقول جماعات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 3 آلاف شخصًا.

وجاء تراجع الأسعار، الخميس، بعد أن كانت مخاوف من تقييد إمدادات النفط الخام نتيجة التطورات في إيران قد دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع بنحو 1.5% خلال تعاملات يوم الأربعاء.

وقال كايل رودا، المحلل في شركة Capital.com، إن أسعار النفط "انخفضت على خلفية تصريحات ترامب بأن إيران ستمتنع عن قتل المتظاهرين، وهو ما خفف من المخاوف بشأن صدمة وشيكة في إمدادات أسواق الطاقة".

من جانبه، أشار المحلل مايكل وان من المجموعة المالية MUFG، في تقييم صدر هذا الأسبوع، إلى أن إيران تمثل نحو 3% من إجمالي إنتاج النفط العالمي.

وأضاف وان أن تصريحات ترامب الأخيرة "تأتي في وقت أعادت فيه الولايات المتحدة نشر بعض أفرادها من قطر ومن قواعد أميركية أخرى، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والتهديدات الإيرانية المحتملة باستهداف تلك المواقع".