"أمازون" تغلق مركزها الأول في بريطانيا

أعلنت شركة "أمازون" عن خطط لإغلاق مركزها اللوجستي في مدينة ميلتون كينز، الذي يُعد أول مركز افتتحته الشركة في بريطانيا منذ عام 1998، مما سيؤثر على 590 موظفًا يعملون فيه حاليًا.

وأوضحت الشركة أن جميع العاملين المتأثرين سيُعرض عليهم الانتقال إلى المركز الجديد في نورثهامبتون، أو إلى مواقع أخرى تابعة لـ"أمازون". ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة دورية تجريها الشركة لشبكتها التشغيلية بهدف تحسين خدماتها وبيئة العمل للموظفين.

ومن المقرر أن يفتتح مركز نورثهامبتون الحديث، الذي بلغت تكلفته 500 مليون جنيه إسترليني، في أيار/مايو المقبل، وسيوفر في مرحلته الأولى فرص عمل لنحو 1,400 موظف، مع إمكانية توسعة الطاقة الاستيعابية حتى 2,000 وظيفة مستقبلًا.

وأكدت "أمازون" أن دعم الموظفين وضمان انتقالهم بسلاسة يمثل أولوية خلال هذه المرحلة.

