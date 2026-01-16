ارتفاع طفيف في أسعار النفط مع تراجع مخاوف تعطل الإمدادات

يرى خبراء أن العوامل الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية، وخصوصًا تطورات الأوضاع في إيران والبيانات الصينية المرتقبة الأسبوع المقبل، ستبقى المحرك الرئيسي لتحركات أسعار النفط على المدى القريب...

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا اليوم الجمعة، إذ صعد خام برنت بمقدار خمسة سنتات ليبلغ 63.81 دولارًا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات ليستقر عند 59.27 دولارًا للبرميل، وذلك مع استمرار المتعاملين في تقييم مخاطر الإمدادات في ظل انحسار التوترات حول احتمال تنفيذ ضربة أميركية ضد إيران.

وتواصل الأسعار تسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بالاحتجاجات الأخيرة في إيران وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن يعلن تراجع حدة حملة القمع في طهران، ما خفف من احتمالات وقوع عمل عسكري قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات.

وأوضح محللون في شركة "بي.إم.آي" أن الأسواق تترقب مزيدًا من التقلبات في ظل استمرار الاضطرابات السياسية في إيران، مع احتمالية حدوث تعطّل في الإمدادات.

ورغم التوقعات السابقة لمنظمة "أوبك" باستقرار السوق، لا يزال بعض المحللين يتوقعون صعوبة زيادة الإمدادات هذا العام، بينما أشارت المنظمة إلى أن العرض والطلب سيبقيان متوازنين في 2026، مع استمرار نمو الطلب خلال 2027.

ويرى خبراء أن العوامل الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية، وخصوصًا تطورات الأوضاع في إيران والبيانات الصينية المرتقبة الأسبوع المقبل، ستبقى المحرك الرئيسي لتحركات أسعار النفط على المدى القريب.

وتوقع كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في "أواندا"، أن يتحرك سعر خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق يتراوح بين 55.75 و63 دولارًا للبرميل خلال الفترة المقبلة.