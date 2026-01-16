"لحماية الأمن القومي": ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على رقائق الذكاء الاصطناعي

جاء هذا القرار عقب تحقيق استمر تسعة أشهر بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، ويستهدف فئة من أشباه الموصلات عالية الأداء والأجهزة التي تعتمد عليها...

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض رقائق الذكاء الاصطناعي، من بينها معالجات "إنفيديا H200" وأشباه موصلات مشابهة من "إيه إم دي"، وذلك ضمن أمر رئاسي جديد يهدف إلى حماية الأمن القومي.

وجاء هذا القرار عقب تحقيق استمر تسعة أشهر بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، ويستهدف فئة من أشباه الموصلات عالية الأداء والأجهزة التي تعتمد عليها. ويهدف الإجراء إلى تحفيز الشركات على تصنيع المزيد من الرقائق داخل الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، خاصة في تايوان.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرسوم ستُطبق بشكل محدود ولن تشمل الرقائق أو الأجهزة المشتقة منها المستوردة لصالح مراكز البيانات الأميركية أو الشركات الناشئة أو التطبيقات الاستهلاكية والمدنية خارج قطاع مراكز البيانات، وكذلك القطاعات العامة الأميركية.

كما سيملك وزير التجارة سلطة استثناءات إضافية بحسب الحاجة.

وشهدت أسهم شركات "إنفيديا"، و"إيه إم دي"، و"كوالكوم" انخفاضًا طفيفًا في تداولات ما بعد الإغلاق، فيما لم تصدر شركة "إنفيديا" تعليقًا مباشرًا، وأكدت "إيه إم دي" التزامها بقوانين التصدير الأميركية.

ويأتي القرار في سياق حزمة أوسع من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب لدعم الصناعة المحلية، وسط مخاوف من الاعتماد على سلاسل توريد أجنبية في قطاعات حيوية مثل الرقائق والأدوية.

ويُتوقع أن تفرض الإدارة رسومًا إضافية مستقبلاً على واردات أشباه الموصلات ومنتجاتها المشتقة، مع استثناء هذه الرسوم من الرسوم المفروضة على المعادن وقطع غيار السيارات.

