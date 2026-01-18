اليورو ينخفض إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية

هبط اليورو إلى أدنى مستوياته منذ أسابيع، عقب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الدول الأوروبية، بسبب النزاع حول جزيرة غرينلاند.

سجل اليورو انخفاضا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة، ليسجل أدنى مستوى له في 7 أسابيع، بعد أن توعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات عدد من الدول الأوروبية، إلى حين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.

وقال ترامب إن رسوما جمركية إضافية قدرها 10% ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط/فبراية على الواردات من: الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وفنلندا، وبريطانيا، وكلها دول تخضع بالفعل لرسوم جمركية أميركية.

وأثار تهديد ترامب انتقادات لاذعة من دول أوروبية، التي نددت بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها ابتزاز، في ما اقترحت فرنسا الرد بمجموعة من التدابير الاقتصادية المضادة.

وتراجع اليورو في التعاملات المبكرة اليوم الأحد 0.1% أمام العملة الأميركية إلى 1.1582 دولار، مسجلا أدنى مستوى له منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر.