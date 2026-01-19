الصين تسجّل أحد أضعف معدّلات النموّ الاقتصاديّ في 2025 بمعدّل 5.9%

سجّل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموّا بنسبة 4.5% في الربع الأخير من العام المنصرم، بما يتماشى مع توقعات الخبراء، ما عكس تباطؤا ملحوظا قرب نهاية العام.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الإثنين، نمو الناتج الصناعي للصين خلال العام الماضي بنسبة 5.9% سنويا، ويعدّ هذا أحد أضعف معدلات النمو منذ عقود.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أنّ الناتج الصناعي سجل خلال كانون الأول/ ديسمبر بمفرده نموا بمعدل 5.2% سنويا.

ووضّحت وكالة أنباء الصين الجديدة، "شينخوا"، أنّ الناتج الصناعي في الصين يستخدم لقياس نشاط الشركات الكبيرة، التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية الرئيسة 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 2.8 مليون دولار).

وأظهر تحليل البيانات أنّ الناتج الصناعي لقطاع التعدين ارتفع بنسبة 5.6% على أساس سنوي في عام 2025، وارتفع في قطاع التصنيع بنسبة 6.4%، كما ارتفع الناتج الصناعي لقطاعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها، والتدفئة، والغاز، والمياه بنسبة 2.3%.

وفي عام 2025، ارتفع ناتج قطاع تصنيع المعدات في الصين بنسبة 9.2%، وارتفع في صناعة التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 9.4%، أي أسرع بمقدار 3.3%، و3.5% على التوالي من معدل نمو الناتج الصناعي للبلاد.

وقال رئيس مكتب الإحصاء الوطني، كانج يي، في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين "إنّ نسبة قطاعَي تصنيع المعدات، والتصنيع عالي التقنية من إجمالي الناتج الصناعي للبلاد، بلغت 36.8%، و17.1% على الترتيب".

كما سلط كانج الضوء على التوسع السريع لما يعرف بالاقتصاد منخفض الارتفاع، الذي يشمل: الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيرة المدنية، والروبوتات الصناعية.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن ناتج قطاع معدات الطباعة الثلاثية الأبعاد، والروبوتات الصناعية، ومركبات الطاقة الجديدة ارتفع بنسب 52.5%، و28%، و25.1% على الترتيب.

وكان المسؤولون الصينيون قد حددوا هدف نمو بنسبة "تناهز 5%" في 2025، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 5% في العام السابق.

كما أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أن مبيعات التجزئة في كانون الأول/ ديسمبر نمت بنسبة 0,9%.

وهذه أبطأ وتيرة نمو في مبيعات التجزئة منذ جائحة كورونا، في ظل انخفاض مستمر في الإنفاق الاستهلاكي في الصين.

في الوقت نفسه، نما الإنتاج الصناعي الشهر الماضي بنسبة 5.2%، متراجعا عن 5.8% المسجلة في عام 2024.