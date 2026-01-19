الملاذات الآمنة: الذهب والفضة يسجلان مستويات تاريخية مع تصاعد التوترات العالمية

أشار خبراء الأسواق إلى أن عودة المخاطر المؤسسية والسياسية تدفع المستثمرين لإعادة توجيه أموالهم نحو أصول أكثر أمانًا، مع بروز الذهب مجددًا كخيار مفضل...

سجلت أسعار الذهب والفضة ارتفاعات غير مسبوقة اليوم الاثنين، مدفوعة بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية على خلفية النزاع حول جزيرة جرينلاند.

وبحسب بيانات التداول، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% ليبلغ 4669.09 دولارًا للأوقية، مقتربًا من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 4689.39 دولار. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط/فبراير بنسبة 1.7% إلى 4674.10 دولار للأوقية.

وأشار خبراء الأسواق إلى أن عودة المخاطر المؤسسية والسياسية تدفع المستثمرين لإعادة توجيه أموالهم نحو أصول أكثر أمانًا، مع بروز الذهب مجددًا كخيار مفضل. كما اتجه المستثمرون إلى الين الياباني والفرنك السويسري، في وقت سجلت فيه الأسهم والدولار تراجعات ملحوظة.

وتأتي هذه التحركات عقب تهديدات أطلقها ترامب السبت الماضي، لوّح فيها بفرض رسوم على حلفاء أوروبيين حتى توافق الدنمارك على بيع جزيرة جرينلاند للولايات المتحدة، ما فاقم حدة الخلاف بشأن مستقبل الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

