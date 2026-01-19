تراجع النفط بعد انحسار احتجاجات إيران والمخاطر الجيوسياسية

تشهد أسعار النفط هبوطا إثر تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تهديداته بتوجيه ضربات عسكرية لإيران، وخفض حدة الاضطرابات داخل الجمهورية الإيرانية.

هبطت أسعار النفط، الإثنين، بعد تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تهديداته بمهاجمة إيران، الأمر الذي كان من شأنه تعطيل الإمدادات النفطية من أحد أكبر البلاد إنتاجا للنفط الخام في منطقة الشرق الأوسط.

هبط خام "برنت" 28 سنتا، بما يعادل 0.44% إلى 63.85 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام غرب تكساس، في شباط/ فبراير 36 سنتا (0.61%) إلى 59.08 دولار للبرميل.

وسجّل عقد آذار/ مارس الأكثر تداولا 59.10 دولار، بهبوط قدره 24 سنتا (0.40%).

أدت حملة الأجهزة الأمنية الإيرانية ضد الاحتجاجات الناجمة عن أزمة اقتصادية، والتي قال مسؤولون إنّها أدّت إلى مقتل خمسة آلاف شخص، إلى تهدئة الاضطرابات.

وبدا أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تراجع عن تهديداته السابقة بالتدخل، إذ قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ إيران ألغت عمليات الإعدام الجماعي للمتظاهرين، على الرغم من عدم إعلان الأخيرة عن أي خطط في هذا الشأن.

وساهم ذلك، على ما يبدو، في تقليل احتمالات التدخل الأميركي، الذي كان من شأنه أن يعرقل تدفق النفط من رابع أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك".

وقال محلل الأسواق لدى "آي جي"، توني سيكامور: "جاء هذا التراجع عقب زوال سريع للعلاوة السعرية التي تسببت فيها إيران، والتي دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 12 أسبوعا، وذلك بدعم مؤشرات على تراجع حدة حملة القمع الإيرانية ضد المتظاهرين".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأسبوع الماضي، أنّ مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من كانون الثاني/ يناير، مقارنة بتوقعات المحللين، في استطلاع سابق، بهبوط قدره 1.7 مليون برميل.

وتراقب الأسواق عن كثب الخطط المتعلقة بحقول النفط الفنزويلية، عقب تصريح ترامب بأنّ الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع النفط الفنزويلي بعد اختطاف نيكولاس مادورو.

وقال وزير الطاقة الأميركي، الجمعة، إنّ الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمنح شركة "شيفرون" ترخيصا موسعا للإنتاج في البلاد، غير أنّ الأسواق كانت أقل تفاؤلا بشأن آفاق زيادة الإنتاج الفنزويلي.

وأظهرت بيانات حكومية صينية، صدرت اليوم الإثنين، أنّ استهلاك مصافي النفط الصينية من الخام ارتفع 4.1% على أساس سنوي عام 2025، في حين نما إنتاج النفط الخام 1.5% مقارنة بعام 2024، إذ وصل كلاهما إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.